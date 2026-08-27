Grupo Sorriso Maroto - Foto: Reprodução

Grupo Sorriso Maroto Foto: Reprodução

Publicado 27/08/2026 15:48

A entrada é gratuita. Antes do grupo subir ao palco, o público poderá acompanhar, às 20h, o show de samba e pagode do músico Ramon Ramos. A programação musical da noite também terá o DJ Foley.

A Expo Agro Araruama começa nesta quinta-feira (27) e segue até domingo (30), com shows e atividades relacionadas ao setor agropecuário. No palco principal, também estão previstas apresentações de Marcelo Falcão, Léo Santana e Felipe Araújo.

Segundo a organização, a expectativa é receber cerca de 375 mil visitantes durante os quatro dias de evento. A programação deve movimentar o turismo, o comércio, a alimentação, a hospedagem e os serviços em Araruama e na Região dos Lagos.

Além dos shows, o evento terá provas e julgamentos do Mangalarga Marchador, exposição de ovinos das raças Santa Inês e Dorper, julgamento do gado Tabapuã, provas dos Três Tambores, exposição agrícola, Mini Fazendinha e feira de adoção de cães e gatos. A prefeita Daniela Soares (PL) falou sobre a programação:

“Estamos preparando uma grande festa para toda a família. A Expo Agro representa a força do nosso campo, valoriza os nossos produtores e, ao mesmo tempo, oferece lazer e entretenimento para a população. Quero convidar todos para participar e aproveitar cada momento dessa festa, que foi preparada com muito carinho para Araruama”, destacou.

Confira a programação

Quinta-feira (27)

7h – Entrada dos animais e treino nas pistas

9h às 22h – Mini Fazenda

14h às 22h – Galpão Agrícola

18h30 – Galpão da Roça com show de Emily Ferr

20h – Show de samba e pagode com Ramon Ramos

23h – Show do Sorriso Maroto

DJ Foley

Sexta-feira (28)

8h às 20h – Provas e julgamento do Mangalarga Marchador

9h às 22h – Mini Fazendinha

9h às 22h – Exposição de ovinos das raças Santa Inês e Dorper

14h – Prova dos Três Tambores – cavalo Quarto de Milha

14h às 18h – Julgamento do gado Tabapuã

14h às 22h – Galpão Agrícola

18h30 – Galpão da Roça com show de Rodrigo Cardoso

20h – Show de MPB com Vitor Brício

23h – Show de Falcão

DJ Foley

Sábado (29)

8h às 20h – Provas e julgamento do Mangalarga Marchador

9h às 12h – Julgamento do gado Tabapuã

9h às 22h – Mini Fazendinha

9h às 16h – Feira de adoção de animais, ao lado da Clínica Animal

9h às 22h – Exposição de ovinos das raças Santa Inês e Dorper

14h – Galpão da Roça com show de Júnior Antunes

14h às 23h – Galpão Agrícola

14h – Prova dos Três

Tambores – cavalo Quarto de Milha

14h às 15h – Julgamento de progênies (bezerros)

18h – Galpão da Roça com show de Lucas Silva

18h – Grande Campeonato do Gado Tabapuã

21h – Show sertanejo de Ana Clara

0h – Show de Léo Santana

DJ Foley

Domingo (30)

8h às 20h – Provas e julgamento do Mangalarga Marchador

9h às 22h – Mini Fazendinha

9h às 22h – Exposição de ovinos (ovelhas e cabritos)

9h às 16h – Feira de adoção de animais, ao lado da Clínica Animal

10h – Prova dos Três

Tambores – cavalo Quarto de Milha

14h – Galpão da Roça com show de Jeferson e Daniel

14h às 22h – Galpão Agrícola

18h – Galpão da Roça com show de Angélica Furacão

20h – Show sertanejo de Victoria Gabi

22h – Show de Filipe Araújo

DJ Foley