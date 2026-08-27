A entrada é gratuita. Antes do grupo subir ao palco, o público poderá acompanhar, às 20h, o show de samba e pagode do músico Ramon Ramos. A programação musical da noite também terá o DJ Foley.
A Expo Agro Araruama começa nesta quinta-feira (27) e segue até domingo (30), com shows e atividades relacionadas ao setor agropecuário. No palco principal, também estão previstas apresentações de Marcelo Falcão, Léo Santana e Felipe Araújo.
Segundo a organização, a expectativa é receber cerca de 375 mil visitantes durante os quatro dias de evento. A programação deve movimentar o turismo, o comércio, a alimentação, a hospedagem e os serviços em Araruama e na Região dos Lagos.
Além dos shows, o evento terá provas e julgamentos do Mangalarga Marchador, exposição de ovinos das raças Santa Inês e Dorper, julgamento do gado Tabapuã, provas dos Três Tambores, exposição agrícola, Mini Fazendinha e feira de adoção de cães e gatos. A prefeita Daniela Soares (PL) falou sobre a programação:
“Estamos preparando uma grande festa para toda a família. A Expo Agro representa a força do nosso campo, valoriza os nossos produtores e, ao mesmo tempo, oferece lazer e entretenimento para a população. Quero convidar todos para participar e aproveitar cada momento dessa festa, que foi preparada com muito carinho para Araruama”, destacou.
Confira a programação
Quinta-feira (27)
7h – Entrada dos animais e treino nas pistas
9h às 22h – Mini Fazenda
14h às 22h – Galpão Agrícola
18h30 – Galpão da Roça com show de Emily Ferr
20h – Show de samba e pagode com Ramon Ramos
23h – Show do Sorriso Maroto
DJ Foley
Sexta-feira (28)
8h às 20h – Provas e julgamento do Mangalarga Marchador
9h às 22h – Mini Fazendinha
9h às 22h – Exposição de ovinos das raças Santa Inês e Dorper
14h – Prova dos Três Tambores – cavalo Quarto de Milha
14h às 18h – Julgamento do gado Tabapuã
14h às 22h – Galpão Agrícola
18h30 – Galpão da Roça com show de Rodrigo Cardoso
20h – Show de MPB com Vitor Brício
23h – Show de Falcão
DJ Foley
Sábado (29)
8h às 20h – Provas e julgamento do Mangalarga Marchador
9h às 12h – Julgamento do gado Tabapuã
9h às 22h – Mini Fazendinha
9h às 16h – Feira de adoção de animais, ao lado da Clínica Animal
9h às 22h – Exposição de ovinos das raças Santa Inês e Dorper
14h – Galpão da Roça com show de Júnior Antunes
14h às 23h – Galpão Agrícola
14h – Prova dos Três
Tambores – cavalo Quarto de Milha
14h às 15h – Julgamento de progênies (bezerros)
18h – Galpão da Roça com show de Lucas Silva
18h – Grande Campeonato do Gado Tabapuã
21h – Show sertanejo de Ana Clara
0h – Show de Léo Santana
DJ Foley
Domingo (30)
8h às 20h – Provas e julgamento do Mangalarga Marchador
9h às 22h – Mini Fazendinha
9h às 22h – Exposição de ovinos (ovelhas e cabritos)
9h às 16h – Feira de adoção de animais, ao lado da Clínica Animal
10h – Prova dos Três
Tambores – cavalo Quarto de Milha
14h – Galpão da Roça com show de Jeferson e Daniel
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