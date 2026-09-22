Ao longo desta semana, a Prefeitura de Cabo Frio reforça a campanha anual sobre segurança viária com mais iniciativas em diferentes regiões da cidade. Foto: Reprodução
Semana Nacional do Trânsito mobiliza Cabo Frio com ações educativas
Programação teve início na sexta-feira (18) e ações englobam capacitação para fiscais de transportes, blitze educativas e palestras em escolas, em diferentes pontos do município
Semana Nacional do Trânsito mobiliza Cabo Frio com ações educativas
Programação teve início na sexta-feira (18) e ações englobam capacitação para fiscais de transportes, blitze educativas e palestras em escolas, em diferentes pontos do município
Projeto de Cabo Frio conquista três pódios na Copa de Canoa Havaiana
Jovens apoiados pela Prefeitura de Cabo Frio garantiram o primeiro lugar no Sub-19 feminino e duas colocações em segundo lugar
Inmet alerta para tempestade e ventos fortes na Região dos Lagos
Passagem de frente fria deixa o tempo instável nesta terça-feira (22), com possibilidade de granizo, alagamentos e risco de mar agitado até quinta-feira
Família de jovem que estava há 10 dias no IML de Cabo Frio é localizada
Parentes de Aline Rocha compareceram ao órgão nesta segunda-feira (21) para providenciar o sepultamento, evitando que a vítima fosse enterrada pelo município
Festival de Frutos do Mar começa nesta quinta-feira (24) em Cabo Frio
17ª edição do evento acontece de 24 a 27 de setembro, na Gamboa, com mais de 20 barracas gastronômicas e cerca de 40 opções de pratos
Pavimentação e drenagem avançam no bairro Monte Alegre, em Cabo Frio
Na Avenida Central, equipes fazem a fresagem da pista antes da aplicação do novo asfalto; bairro também conta com serviços de drenagem e patrolamento
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.