Ao longo desta semana, a Prefeitura de Cabo Frio reforça a campanha anual sobre segurança viária com mais iniciativas em diferentes regiões da cidade. - Foto: Reprodução

Ao longo desta semana, a Prefeitura de Cabo Frio reforça a campanha anual sobre segurança viária com mais iniciativas em diferentes regiões da cidade. Foto: Reprodução

Publicado 22/09/2026 16:41

Cabo Frio deu prosseguimento, nesta terça-feira (22), às atividades da Semana Nacional do Trânsito 2026, com uma série de ações voltadas à educação, conscientização e segurança de motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres. A programação teve início na sexta-feira (18), com capacitações destinadas a servidores municipais e fiscais de transporte. No domingo (20), a Prefeitura também participou da “Volta Internacional da Laguna 100 km”, oferecendo apoio logístico e promovendo uma atividade de conscientização sobre segurança viária durante o evento.

Nesta terça-feira (22), uma Blitz Educativa Especial foi realizada na Avenida Teixeira e Souza, no Centro, em referência ao Dia Mundial Sem Carro. A iniciativa faz parte da mobilização nacional, que neste ano tem como slogan “Desacelere. Seu bem maior é a vida”. A campanha busca reforçar a importância de atitudes responsáveis no trânsito e chamar a atenção para a necessidade de convivência segura entre os diferentes usuários das vias públicas.

A programação segue nesta quarta-feira (23), às 10h, com uma blitz educativa em frente ao Shopping Unapark, em Tamoios. Na quinta-feira (24), as atividades serão realizadas na Escola Municipal Deodoro Azevedo, no bairro Guarani, com uma palestra educativa destinada a estudantes e colaboradores da unidade.

Já na sexta-feira (25), a programação chega à Escola Municipal Maria Dária Saldanha, no Jardim Esperança, também com uma atividade educativa sobre segurança no trânsito. No mesmo dia, às 14h, uma nova Blitz Educativa será realizada na Estrada de Búzios, no Jardim Esperança. As ações são voltadas à orientação da população e à prevenção de acidentes.

Segundo o secretário municipal de Mobilidade Urbana, Kiko Jorge, a educação é uma das principais ferramentas para melhorar a relação da população com o trânsito. A pasta afirma que, além da fiscalização, busca orientar motoristas, pedestres e ciclistas, com atenção especial às novas gerações. A proposta é reforçar que atitudes individuais podem contribuir para a redução de riscos e para a preservação de vidas.

Além da programação da Semana Nacional do Trânsito, a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana ampliou os canais de atendimento pelo WhatsApp. O atendimento geral funciona pelo número (22) 99232-9853, para orientações, informações, denúncias, solicitações e esclarecimentos. Para veículos de turismo e o Terminal de Ônibus de Turismo, o contato é (22) 99922-5642. Já solicitações relacionadas à análise de isenção de tarifas podem ser feitas pelo (22) 99288-5386.

A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana está localizada na Rua João Pessoa, nº 516, no bairro Vila Nova. A ampliação dos canais busca facilitar o acesso da população aos serviços municipais e tornar o atendimento relacionado à mobilidade urbana mais ágil e organizado.

Resumo: Cabo Frio segue com a programação da Semana Nacional do Trânsito 2026, com blitzes educativas, palestras e ações de conscientização em diferentes regiões da cidade. A programação termina nesta sexta-feira (25).