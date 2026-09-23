9,3 quilos de entorpecentes foram apreendidos pela PRF - Foto: Reprodução

9,3 quilos de entorpecentes foram apreendidos pela PRFFoto: Reprodução

Publicado 23/09/2026 18:26

Uma viagem que tinha Cabo Frio como destino terminou com a prisão de um homem e a apreensão de 9,3 quilos de drogas na tarde desta terça-feira (22), em Rio Bonito, na Região Metropolitana do Rio. A abordagem foi realizada em conjunto por equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Polícia Federal (PF), durante uma fiscalização na BR-101. O caso se soma a outras ocorrências envolvendo o transporte de entorpecentes pelas rodovias que dão acesso à Região dos Lagos.

De acordo com as informações divulgadas pelas autoridades, os agentes abordaram um carro de passeio no km 269 da BR-101. Durante a fiscalização, os policiais perceberam um forte odor característico de drogas vindo do interior do automóvel, o que levantou a suspeita sobre a presença de material ilícito.

Questionado pela equipe, o motorista teria confessado que transportava drogas no veículo. Segundo o relato apresentado aos policiais, ele havia buscado a carga na Comunidade da Rocinha, na Zona Sul do Rio de Janeiro, e seguia em direção a Cabo Frio.

Ainda conforme as informações da ocorrência, o homem afirmou que receberia uma quantia em dinheiro pelo transporte do material. A abordagem ocorreu durante uma fiscalização de rotina na rodovia, que é uma das principais vias utilizadas para a ligação entre a capital e diferentes municípios do estado.

Drogas estavam escondidas no veículo

Durante a revista no carro, os agentes localizaram centenas de invólucros contendo entorpecentes, além de um tablete. O material apreendido incluía skunk e maconha.

Ao todo, foram encontrados 9,3 quilos de drogas. A apreensão foi realizada após a identificação do odor no interior do automóvel e a posterior revista feita pelas equipes policiais.

O material foi recolhido e apresentado às autoridades responsáveis pelo registro da ocorrência. A ação contou com a participação conjunta da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Federal.

Após a abordagem, o motorista foi detido pelos agentes. Ele foi encaminhado para a 119ª Delegacia de Polícia (119ª DP), em Rio Bonito, onde a ocorrência foi registrada.

A partir do registro, o caso passou a ser investigado pelas autoridades. A prisão ocorreu no contexto da suspeita de transporte de entorpecentes, enquanto a investigação deverá apurar as circunstâncias da origem da carga, o destino do material e a eventual participação de outras pessoas na operação.

A apreensão também interrompeu o transporte da droga antes que o material chegasse ao destino informado pelo motorista. Segundo o relato apresentado durante a abordagem, Cabo Frio seria o destino final da carga que havia sido retirada na Rocinha.

Prisão e investigação

O homem permaneceu sob custódia após ser levado à delegacia. A ocorrência foi registrada na 119ª DP, que ficará responsável pelos procedimentos relacionados ao caso e pelos encaminhamentos à Justiça.

A apreensão dos 9,3 quilos de entorpecentes inclui diferentes tipos de material, encontrados em invólucros e em um tablete. A quantidade e a forma como as drogas estavam acondicionadas serão consideradas na investigação.

Até o momento, não foram informados outros presos relacionados diretamente à ocorrência. Também não foram divulgados detalhes sobre a identidade do motorista ou sobre o valor que ele receberia pelo transporte.

A reportagem tentou contato com a defesa ou com algum representante do homem preso, mas não localizou nenhum responsável para apresentar manifestação sobre o caso. O espaço segue aberto para manifestação e será atualizado caso haja retorno.