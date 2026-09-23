Gabi Yamaguchi - Foto: Arquivo pessoal

Gabi YamaguchiFoto: Arquivo pessoal

Publicado 23/09/2026 14:52





Gabi competiu na categoria Infantojuvenil 2, peso leve, faixa amarela, e garantiu mais um título na carreira. A conquista faz parte da trajetória da atleta nas competições de jiu-jítsu e antecede um novo desafio, que será disputado em Cabo Frio no próximo fim de semana.



Durante a competição no Rio de Janeiro, a atleta voltou a representar Cabo Frio no tatame e terminou a disputa com o título da categoria. O resultado também marcou a segunda conquista da Federação de Jiu-Jitsu do Rio de Janeiro pela atleta.



Apoio da família e Bolsa Atleta A atleta cabo-friense Gabi Yamaguchi conquistou, neste domingo (20), o bicampeonato da Federação de Jiu-Jitsu do Rio de Janeiro (FJJRIO), em competição realizada no Club Municipal, na Tijuca, na Zona Norte do Rio de Janeiro.Gabi competiu na categoria Infantojuvenil 2, peso leve, faixa amarela, e garantiu mais um título na carreira. A conquista faz parte da trajetória da atleta nas competições de jiu-jítsu e antecede um novo desafio, que será disputado em Cabo Frio no próximo fim de semana.Durante a competição no Rio de Janeiro, a atleta voltou a representar Cabo Frio no tatame e terminou a disputa com o título da categoria. O resultado também marcou a segunda conquista da Federação de Jiu-Jitsu do Rio de Janeiro pela atleta.

Após a conquista, Gabi destacou o apoio da família e o incentivo recebido por meio do Programa Bolsa Atleta, de Cabo Frio, como importantes para a continuidade da trajetória esportiva.



“Nada disso seria possível sem Deus, sem o apoio da minha família e de todos que acreditam no meu propósito. Um agradecimento especial ao prefeito Dr. Serginho e ao secretário de Esportes, Rafael Bernardo, pelo Programa Bolsa Atleta, por contribuir para que eu siga avançando na minha trajetória esportiva.”



O programa é citado pela atleta como parte do suporte recebido durante a preparação para as competições. A rotina inclui treinamentos e participação em eventos da modalidade, com o objetivo de manter o ritmo competitivo ao longo da temporada.



Próximo desafio será em Cabo Frio

Depois do bicampeonato estadual, Gabi Yamaguchi já tem um novo compromisso marcado. A atleta vai disputar o Campeonato Mundial da Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Desportivo (CBJJD), no próximo fim de semana, no Ginásio Alfredo Barreto, em Cabo Frio.



A competição será realizada na cidade onde a atleta representa a modalidade e contará com a presença de competidores de diferentes categorias. O Mundial será o próximo desafio de Gabi após a conquista no Rio de Janeiro.



Na reta final de preparação, a atleta afirma que pretende aproveitar os últimos dias antes da competição para fazer os ajustes necessários e manter o foco na disputa pelo título.



“Agora é ajustar os últimos detalhes, manter o foco, seguir trabalhando duro e entrar no tatame com tudo. Seguimos firmes, com Deus à frente e prontos para mais esse desafio. Vamos pra cima!”, finalizou.



Com o bicampeonato da FJJRIO, Gabi Yamaguchi chega ao Mundial após conquistar mais um título no calendário da modalidade e terá a oportunidade de disputar uma competição nacional em sua cidade.