Gabi YamaguchiFoto: Arquivo pessoal
Gabi competiu na categoria Infantojuvenil 2, peso leve, faixa amarela, e garantiu mais um título na carreira. A conquista faz parte da trajetória da atleta nas competições de jiu-jítsu e antecede um novo desafio, que será disputado em Cabo Frio no próximo fim de semana.
Durante a competição no Rio de Janeiro, a atleta voltou a representar Cabo Frio no tatame e terminou a disputa com o título da categoria. O resultado também marcou a segunda conquista da Federação de Jiu-Jitsu do Rio de Janeiro pela atleta.
Apoio da família e Bolsa Atleta
“Nada disso seria possível sem Deus, sem o apoio da minha família e de todos que acreditam no meu propósito. Um agradecimento especial ao prefeito Dr. Serginho e ao secretário de Esportes, Rafael Bernardo, pelo Programa Bolsa Atleta, por contribuir para que eu siga avançando na minha trajetória esportiva.”
O programa é citado pela atleta como parte do suporte recebido durante a preparação para as competições. A rotina inclui treinamentos e participação em eventos da modalidade, com o objetivo de manter o ritmo competitivo ao longo da temporada.
A competição será realizada na cidade onde a atleta representa a modalidade e contará com a presença de competidores de diferentes categorias. O Mundial será o próximo desafio de Gabi após a conquista no Rio de Janeiro.
Na reta final de preparação, a atleta afirma que pretende aproveitar os últimos dias antes da competição para fazer os ajustes necessários e manter o foco na disputa pelo título.
“Agora é ajustar os últimos detalhes, manter o foco, seguir trabalhando duro e entrar no tatame com tudo. Seguimos firmes, com Deus à frente e prontos para mais esse desafio. Vamos pra cima!”, finalizou.
Com o bicampeonato da FJJRIO, Gabi Yamaguchi chega ao Mundial após conquistar mais um título no calendário da modalidade e terá a oportunidade de disputar uma competição nacional em sua cidade.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.