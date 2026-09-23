Gabi YamaguchiFoto: Arquivo pessoal

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Renata Cristiane
A atleta cabo-friense Gabi Yamaguchi conquistou, neste domingo (20), o bicampeonato da Federação de Jiu-Jitsu do Rio de Janeiro (FJJRIO), em competição realizada no Club Municipal, na Tijuca, na Zona Norte do Rio de Janeiro.

Gabi competiu na categoria Infantojuvenil 2, peso leve, faixa amarela, e garantiu mais um título na carreira. A conquista faz parte da trajetória da atleta nas competições de jiu-jítsu e antecede um novo desafio, que será disputado em Cabo Frio no próximo fim de semana.

Durante a competição no Rio de Janeiro, a atleta voltou a representar Cabo Frio no tatame e terminou a disputa com o título da categoria. O resultado também marcou a segunda conquista da Federação de Jiu-Jitsu do Rio de Janeiro pela atleta.

Apoio da família e Bolsa Atleta
Após a conquista, Gabi destacou o apoio da família e o incentivo recebido por meio do Programa Bolsa Atleta, de Cabo Frio, como importantes para a continuidade da trajetória esportiva.

“Nada disso seria possível sem Deus, sem o apoio da minha família e de todos que acreditam no meu propósito. Um agradecimento especial ao prefeito Dr. Serginho e ao secretário de Esportes, Rafael Bernardo, pelo Programa Bolsa Atleta, por contribuir para que eu siga avançando na minha trajetória esportiva.”

O programa é citado pela atleta como parte do suporte recebido durante a preparação para as competições. A rotina inclui treinamentos e participação em eventos da modalidade, com o objetivo de manter o ritmo competitivo ao longo da temporada.
Próximo desafio será em Cabo Frio
Depois do bicampeonato estadual, Gabi Yamaguchi já tem um novo compromisso marcado. A atleta vai disputar o Campeonato Mundial da Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Desportivo (CBJJD), no próximo fim de semana, no Ginásio Alfredo Barreto, em Cabo Frio.

A competição será realizada na cidade onde a atleta representa a modalidade e contará com a presença de competidores de diferentes categorias. O Mundial será o próximo desafio de Gabi após a conquista no Rio de Janeiro.

Na reta final de preparação, a atleta afirma que pretende aproveitar os últimos dias antes da competição para fazer os ajustes necessários e manter o foco na disputa pelo título.

“Agora é ajustar os últimos detalhes, manter o foco, seguir trabalhando duro e entrar no tatame com tudo. Seguimos firmes, com Deus à frente e prontos para mais esse desafio. Vamos pra cima!”, finalizou.

Com o bicampeonato da FJJRIO, Gabi Yamaguchi chega ao Mundial após conquistar mais um título no calendário da modalidade e terá a oportunidade de disputar uma competição nacional em sua cidade.