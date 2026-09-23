Momento da confusão na UPA do Jardim Caiçara, em Cabo Frio - Foto: Reprodução

Momento da confusão na UPA do Jardim Caiçara, em Cabo Frio Foto: Reprodução

Publicado 23/09/2026 18:15 | Atualizado 23/09/2026 18:21

Uma confusão durante o atendimento de uma criança terminou em agressão na noite desta terça-feira (22), na UPA do Parque Burle, em Cabo Frio . A criança teria apresentado um quadro de convulsão e recebia atendimento na unidade quando o pai chegou ao local e iniciou uma discussão. O caso, que envolveu familiares, uma profissional de enfermagem e um segurança, foi registrado em imagens obtidas pela reportagem. Confira a ocorrência na UPA do Parque Burle.

Segundo relatos de testemunhas, o pai teria questionado a esposa sobre a permanência da criança com febre durante o atendimento médico. A discussão teria aumentado de tom dentro da unidade, levando uma profissional de enfermagem a pedir que o homem deixasse o local.

Ainda conforme os relatos, o homem passou a discutir também com a profissional. Diante da situação, a equipe de segurança da unidade foi acionada para intervir e controlar a confusão.

Confronto dentro da unidade

Na sequência, houve um confronto entre o pai da criança e um dos profissionais de segurança. Imagens obtidas pela reportagem mostram o momento em que o segurança desfere um soco no rosto do homem. Outros golpes também aparecem nas imagens durante a confusão.

O episódio ocorreu enquanto a criança permanecia em atendimento na unidade de saúde. A situação mobilizou funcionários e levou à necessidade de acionamento da Polícia Militar.

Por volta das 22h58, policiais militares permaneciam na UPA do Parque Burle acompanhando a ocorrência. Até aquele momento, a situação era acompanhada pelas autoridades no local.

As circunstâncias que levaram ao confronto, incluindo a sequência exata dos acontecimentos antes das agressões registradas pelas imagens, deverão ser apuradas. Os relatos apresentados à reportagem também indicam versões distintas sobre o início da confusão.

Segurança é afastado

Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde informou que o segurança envolvido na ocorrência foi imediatamente afastado de suas funções. A pasta também afirmou que foram adotadas medidas administrativas para apurar o caso.

Segundo a Secretaria, o profissional alegou ter sido agredido física e verbalmente pelos pais da criança. A pasta, no entanto, afirmou que nenhuma circunstância justifica o uso da violência como reação.

A Secretaria Municipal de Saúde também informou que lamenta o ocorrido e que está em contato com a família da pessoa agredida para prestar assistência.

Ainda de acordo com a pasta, a Prefeitura mantém o compromisso com o atendimento humanizado nas unidades de saúde e afirmou que não tolera condutas dessa natureza. O município informou que pretende apurar os fatos e adotar as medidas cabíveis após a conclusão dos procedimentos administrativos.

A ocorrência também foi acompanhada pela Polícia Militar, que esteve na unidade durante a noite. Eventuais desdobramentos da apuração poderão esclarecer as responsabilidades de cada envolvido e a dinâmica completa da confusão.

A reportagem acompanha o caso e permanece à disposição dos envolvidos para eventuais manifestações sobre a ocorrência.