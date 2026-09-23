Simulacro de arma foi apreendidoFoto: Polícia Militar

Mais artigos de Renata Cristiane
Renata Cristiane
Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Militar após tentar assaltar uma drogaria no bairro Jardim Esperança, no município de Cabo Frio, na noite desta terça-feira (22). O acusado, identificado pelas iniciais M.A.F.R., utilizava um simulacro de arma de fogo para intimidar os trabalhadores do estabelecimento comercial e tentar levar produtos das prateleiras, mas acabou dominado no local antes da chegada dos agentes de segurança pública.
De acordo com o relato do boletim de ocorrência registrado pelas forças policiais, a ação criminosa teve início no momento em que o suspeito entrou na farmácia e começou a recolher mercadorias do estabelecimento. A atitude suspeita do homem chamou a atenção de um cliente que realizava compras no local e percebeu a movimentação estranha. O cliente alertou imediatamente os funcionários do comércio sobre o furto em andamento na área de vendas.
Ao ser avisada sobre a situação, a gerente da unidade se aproximou do homem para averiguar o fato. Neste momento, conforme informado pela corporação, o acusado colocou a mão na região da cintura para simular que carregava um armamento real e ameaçou a trabalhadora, com o objetivo de garantir a fuga do local com o material roubado.
Contenção do suspeito e apreensão
Apesar do momento de tensão gerado pela ameaça, os próprios funcionários da drogaria reagiram e conseguiram deter e conter o homem dentro do estabelecimento comercial. Durante a abordagem realizada pelos trabalhadores antes da chegada da viatura, foi constatado que o objeto levado na cintura do acusado tratava-se, na verdade, de um simulacro de arma de fogo.
Com o suspeito imobilizado, os funcionários acionaram a Polícia Militar via central de emergências. Quando as equipes policiais chegaram ao endereço, recolheram a réplica de pistola e recuperaram os itens subtraídos do comércio, que consistiam em um pacote de preservativos e um desodorante. O material apreendido e o homem foram imediatamente encaminhados para os procedimentos legais.
Encaminhamento e Central de Flagrantes
A equipe da Polícia Militar conduziu o detido em primeiro momento para a sede da 126ª DP (Cabo Frio). Posteriormente, o acusado foi transferido para a 132ª DP, localizada no município vizinho de Arraial do Cabo, unidade que funcionava como Central de Flagrantes da região durante o plantão daquela noite. Na delegacia, a autoridade policial de plantão analisou os elementos apresentados, ratificou a voz de prisão e determinou a autuação em flagrante do suspeito pelo crime de tentativa de roubo.
A ação reforça os alertas sobre a segurança no comércio local e os perigos do uso de simulações de armas de fogo em abordagens criminosas na Região dos Lagos. O homem permaneceu custodiado e à disposição da Justiça para posterior transferência ao sistema prisional do estado.
A reportagem tentou contato com a defesa do acusado M.A.F.R. para obter o seu posicionamento diante da autuação e dos fatos narrados na ocorrência, mas não localizou qualquer manifestação até o momento. O espaço segue aberto para os devidos esclarecimentos dos representantes legais do investigado.