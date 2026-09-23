Simulacro de arma foi apreendido - Foto: Polícia Militar

Simulacro de arma foi apreendidoFoto: Polícia Militar

Publicado 23/09/2026 15:23

Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Militar após tentar assaltar uma drogaria no bairro Jardim Esperança, no município de Cabo Frio , na noite desta terça-feira (22). O acusado, identificado pelas iniciais M.A.F.R., utilizava um simulacro de arma de fogo para intimidar os trabalhadores do estabelecimento comercial e tentar levar produtos das prateleiras, mas acabou dominado no local antes da chegada dos agentes de segurança pública.

De acordo com o relato do boletim de ocorrência registrado pelas forças policiais, a ação criminosa teve início no momento em que o suspeito entrou na farmácia e começou a recolher mercadorias do estabelecimento. A atitude suspeita do homem chamou a atenção de um cliente que realizava compras no local e percebeu a movimentação estranha. O cliente alertou imediatamente os funcionários do comércio sobre o furto em andamento na área de vendas.

Ao ser avisada sobre a situação, a gerente da unidade se aproximou do homem para averiguar o fato. Neste momento, conforme informado pela corporação, o acusado colocou a mão na região da cintura para simular que carregava um armamento real e ameaçou a trabalhadora, com o objetivo de garantir a fuga do local com o material roubado.

Contenção do suspeito e apreensão

Apesar do momento de tensão gerado pela ameaça, os próprios funcionários da drogaria reagiram e conseguiram deter e conter o homem dentro do estabelecimento comercial. Durante a abordagem realizada pelos trabalhadores antes da chegada da viatura, foi constatado que o objeto levado na cintura do acusado tratava-se, na verdade, de um simulacro de arma de fogo.

Com o suspeito imobilizado, os funcionários acionaram a Polícia Militar via central de emergências. Quando as equipes policiais chegaram ao endereço, recolheram a réplica de pistola e recuperaram os itens subtraídos do comércio, que consistiam em um pacote de preservativos e um desodorante. O material apreendido e o homem foram imediatamente encaminhados para os procedimentos legais.

Encaminhamento e Central de Flagrantes

A equipe da Polícia Militar conduziu o detido em primeiro momento para a sede da 126ª DP (Cabo Frio). Posteriormente, o acusado foi transferido para a 132ª DP, localizada no município vizinho de Arraial do Cabo, unidade que funcionava como Central de Flagrantes da região durante o plantão daquela noite. Na delegacia, a autoridade policial de plantão analisou os elementos apresentados, ratificou a voz de prisão e determinou a autuação em flagrante do suspeito pelo crime de tentativa de roubo.

A ação reforça os alertas sobre a segurança no comércio local e os perigos do uso de simulações de armas de fogo em abordagens criminosas na Região dos Lagos. O homem permaneceu custodiado e à disposição da Justiça para posterior transferência ao sistema prisional do estado.

A reportagem tentou contato com a defesa do acusado M.A.F.R. para obter o seu posicionamento diante da autuação e dos fatos narrados na ocorrência, mas não localizou qualquer manifestação até o momento. O espaço segue aberto para os devidos esclarecimentos dos representantes legais do investigado.