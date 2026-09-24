Tiee - Foto: Reprodução Internet

Tiee Foto: Reprodução Internet

Publicado 24/09/2026 14:28

O Canta Cabo Frio completa oito anos de história neste domingo (27) com uma programação especial no Campo de Unamar, no distrito de Tamoios, em Cabo Frio. A festa começa a partir das 15h e terá como uma das principais atrações o cantor Tiee, além dos shows de Luís Miguel, Dennis Willy e Léo Lukan. O evento integra a agenda de eventos em Cabo Frio e terá entrada solidária, mediante a troca de 2 kg de alimentos não perecíveis por ingresso.

Conhecido pelo trabalho no samba e no pagode, Tiee deve levar ao palco músicas que marcaram sua trajetória como cantor e compositor. Entre os sucessos associados ao artista estão “Porradão”, “Modo Avião”, “Acende o Celular”, “Lugarzinho” e “Moça”. A faixa “Moça”, lançada em versão ao vivo, aparece atualmente entre as músicas mais ouvidas do cantor nas plataformas digitais, enquanto “Porradão” e “Lugarzinho” também acumulam milhões de reproduções.

A apresentação acontece em um momento que também marca uma década de carreira de Tiee. Em 2026, o cantor lançou o projeto “TIEE UMA DÉCADA”, que reúne músicas inéditas, regravações e participações especiais. O trabalho revisita diferentes fases da carreira e inclui faixas como “Eu Lembro de Tudo”, “Moça”, “Porradão”, “Amor de Avatar”, “Mô”, “Fernando de Noronha” e “Meus Heróis”.

Canta Cabo Frio chega aos oito anos

A comemoração também representa uma nova etapa na trajetória do Canta Cabo Frio, iniciativa que começou em 2018 como um concurso voltado inicialmente a moradores do município. Com o passar das edições, o projeto passou a reunir participantes de diferentes cidades da Região dos Lagos. Em 2022, por exemplo, a organização informou ter registrado 186 inscritos para a competição, que naquele ano voltou ao formato presencial.

Na edição de 2022, a grande final foi realizada no Estádio Correão, em São Cristóvão, e contou com 15 finalistas. O evento também teve show do cantor Mumuzinho, além da participação de outros artistas. Na ocasião, a organização manteve o formato de ingresso solidário, com a solicitação de 2 kg de alimentos não perecíveis para a entrada.

O Canta Cabo Frio também passou a integrar o calendário oficial de eventos do município. A Lei Municipal nº 3.310/2021 estabeleceu a inclusão da iniciativa no calendário e definiu entre seus objetivos o incentivo e a revelação de novos talentos musicais, além da valorização da produção artística e do intercâmbio cultural.

Para a comemoração deste domingo, a programação mantém a música como eixo principal, mas agora com uma festa dedicada aos oito anos da iniciativa. Além de Tiee, o público poderá acompanhar as apresentações de Luís Miguel, Dennis Willy e Léo Lukan ao longo da tarde.

Entrada será mediante doação

O acesso ao evento será feito por meio de ingresso solidário. Para retirar a entrada, é necessário entregar 2 kg de alimentos não perecíveis na Loja Píer, localizada no Shopping Unapark, em Unamar. A iniciativa associa a realização da festa à arrecadação de alimentos.

A programação é realizada pela Associação Educacional, Artística e Cultural Canta Cabo Frio e conta com apoio da Prefeitura de Cabo Frio. O evento será realizado no Campo de Unamar, neste domingo (27), a partir das 15h.