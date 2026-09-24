Uma das novas salas de parto equipadas - Foto: Ascom

Uma das novas salas de parto equipadasFoto: Ascom

Publicado 24/09/2026 13:51

O Hospital Municipal da Mulher, no Braga, em Cabo Frio, ganhou um novo Centro Obstétrico nesta terça-feira (22). O espaço foi reformado e ampliado para melhorar a estrutura de atendimento às gestantes e aos bebês, com mudanças que incluem mais salas de parto e leitos para estabilização. A entrega faz parte de uma série de intervenções anunciadas pela Prefeitura de Cabo Frio na rede municipal de saúde.