Uma das novas salas de parto equipadasFoto: Ascom
Com a reforma, o Centro Obstétrico foi integrado ao Centro Cirúrgico e passou a contar com quatro salas de parto equipadas e três leitos destinados à estabilização de pacientes com potencial de gravidade. A ampliação modifica a distribuição dos espaços disponíveis para o atendimento às gestantes dentro da unidade.
Atendimento às gestantes
O setor também conta com enfermeiras obstetras, profissionais que acompanham a evolução do trabalho de parto e atuam na assistência às gestantes. Segundo as informações divulgadas pela Prefeitura, a equipe trabalha com foco em boas práticas, segurança e respeito à fisiologia do nascimento.
Para a secretária municipal de Saúde, Beatriz Trindade, a nova estrutura foi planejada para oferecer atendimento acolhedor e humanizado durante o parto.
“Essa é mais uma entrega que nos dá muito orgulho de fazer. Toda a reforma do Centro Obstétrico foi pensada para atender às gestantes e aos bebês de uma forma acolhedora e humanizada, com todos os recursos necessários para que a hora do parto seja de muito amor e segurança”, afirmou Beatriz.
A nova estrutura reúne quatro salas destinadas aos partos e três leitos para estabilização. O espaço também passou a funcionar de forma integrada ao Centro Cirúrgico, concentrando setores relacionados ao atendimento obstétrico dentro do Hospital Municipal da Mulher.
Série de obras na rede municipal
A entrega do Centro Obstétrico ocorre dentro de um conjunto de intervenções realizadas pela atual gestão municipal na área da Saúde. Segundo a Prefeitura, duas Unidades de Pronto Atendimento, localizadas no Parque Burle e em Tamoios, estão em reforma.
Nos mesmos locais, também estão sendo construídas duas UPAs Pediátricas. As intervenções fazem parte do planejamento apresentado pelo município para ampliar e melhorar a estrutura de atendimento da rede.
No Hospital Otime Cardoso dos Santos, referência no atendimento de emergência na região do Grande Jardim Esperança, duas etapas das obras já foram concluídas: as Unidades de Pacientes Graves e o Ambulatório. Agora, a unidade avança para a reforma do pronto atendimento e da fachada.
Na Atenção Básica, sete postos de saúde já foram totalmente revitalizados, enquanto outros três estão próximos da etapa final das intervenções. Com isso, são dez unidades incluídas na primeira leva de obras.
O planejamento da administração municipal prevê ainda a reforma dos 36 postos da Saúde Primária de Cabo Frio. A proposta, segundo as informações divulgadas, é melhorar a estrutura tanto para a população quanto para as equipes que trabalham nas unidades.
Prefeitura destaca continuidade das intervenções
Ao comentar o conjunto de obras, o prefeito Dr. Serginho afirmou que as intervenções fazem parte de um processo de transformação da rede municipal de Saúde.
“Estamos avançando com essa série de obras, de modo a transformar a Saúde de Cabo Frio em uma saúde de excelência para a nossa população, que merece todo esse cuidado. A transformação não ocorre de uma hora para outra, mas seguiremos trabalhando muito para isso”, concluiu o prefeito.
A Prefeitura de Cabo Frio é a fonte das informações sobre a entrega do novo Centro Obstétrico, as obras nas UPAs, no Hospital Otime Cardoso dos Santos e nas unidades da Atenção Básica.
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