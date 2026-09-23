Agente do Procon de Cabo Frio verificando irregularidades - Foto: Reprodução

Agente do Procon de Cabo Frio verificando irregularidadesFoto: Reprodução

Publicado 23/09/2026 19:04





A ação foi realizada após a Superintendência de Fiscalização de Obras Particulares identificar uma construção irregular no endereço. O órgão municipal convidou outras equipes de fiscalização para acompanhar a vistoria, que contou com a participação do Procon Cabo Frio, além do apoio da Guarda Civil Municipal.



Obra foi embargada por falta de documentação



Durante a fiscalização, a equipe da Superintendência de Fiscalização de Obras Particulares constatou que a construção não possuía a documentação necessária para regularização. Segundo as informações divulgadas pelos órgãos envolvidos, o imóvel não tinha habite-se.



Diante da irregularidade, a obra foi embargada. A medida impede a continuidade dos trabalhos até que a situação seja regularizada de acordo com as exigências estabelecidas pelo município.



Além da questão relacionada à construção, a fiscalização também verificou as condições de funcionamento da hospedaria instalada no imóvel.



De acordo com o Procon Cabo Frio, o estabelecimento não apresentava a documentação necessária para atuar como hospedaria. As equipes também identificaram problemas relacionados à segurança e à estrutura oferecida aos consumidores que estavam hospedados no local.



Segundo o órgão, foram constatadas situações consideradas de risco para os clientes, além da ausência de itens básicos de segurança exigidos para o funcionamento da atividade. Uma operação conjunta realizada nesta terça-feira (22) terminou com a interdição de uma hospedaria e o embargo de uma obra sem autorização da Prefeitura de Cabo Frio, na região da Praia do Forte, em Cabo Frio . O imóvel, localizado próximo ao Bar do Lido, foi alvo de uma fiscalização que identificou problemas relacionados à documentação, segurança dos hóspedes e cumprimento de normas de proteção a crianças e adolescentes.A ação foi realizada após a Superintendência de Fiscalização de Obras Particulares identificar uma construção irregular no endereço. O órgão municipal convidou outras equipes de fiscalização para acompanhar a vistoria, que contou com a participação do Procon Cabo Frio, além do apoio da Guarda Civil Municipal.Durante a fiscalização, a equipe da Superintendência de Fiscalização de Obras Particulares constatou que a construção não possuía a documentação necessária para regularização. Segundo as informações divulgadas pelos órgãos envolvidos, o imóvel não tinha habite-se.Diante da irregularidade, a obra foi embargada. A medida impede a continuidade dos trabalhos até que a situação seja regularizada de acordo com as exigências estabelecidas pelo município.Além da questão relacionada à construção, a fiscalização também verificou as condições de funcionamento da hospedaria instalada no imóvel.De acordo com o Procon Cabo Frio, o estabelecimento não apresentava a documentação necessária para atuar como hospedaria. As equipes também identificaram problemas relacionados à segurança e à estrutura oferecida aos consumidores que estavam hospedados no local.Segundo o órgão, foram constatadas situações consideradas de risco para os clientes, além da ausência de itens básicos de segurança exigidos para o funcionamento da atividade.

Hospedaria interditada em Cabo Frio Foto: Reprodução





Fiscalização encontrou crianças no imóvel



Outro ponto identificado durante a operação envolveu a presença de crianças no estabelecimento. Conforme informado pelo Procon, havia menores hospedados no imóvel sem o controle considerado necessário pela fiscalização com base nas normas de proteção previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).



A constatação foi considerada pelas equipes durante a avaliação das condições de funcionamento da hospedaria. O ECA estabelece regras de proteção integral a crianças e adolescentes, incluindo medidas relacionadas à identificação e à hospedagem de menores.



Diante do conjunto de irregularidades encontrado durante a operação, os fiscais determinaram a desocupação imediata dos quartos. Com isso, todos os hóspedes tiveram que deixar o imóvel.



A hospedaria foi interditada e, segundo os órgãos envolvidos, não poderá retomar a prestação do serviço enquanto as exigências legais e operacionais apontadas durante a fiscalização não forem regularizadas.



Guarda Municipal acompanhou a operação



A operação contou ainda com o acompanhamento de agentes da Guarda Civil Municipal de Cabo Frio. A presença da equipe ocorreu durante a fiscalização e as medidas adotadas no imóvel.



A ação reuniu diferentes setores da administração municipal, com atuação tanto na área de fiscalização de obras quanto na defesa dos direitos dos consumidores e no apoio à segurança durante a operação.



A interdição da hospedaria e o embargo da obra são medidas administrativas e permanecem vinculados à regularização das pendências identificadas pelas equipes responsáveis pela fiscalização.



Outro lado



A reportagem tentou localizar os responsáveis pela hospedaria para obter um posicionamento sobre as irregularidades apontadas, o embargo da obra e a interdição do estabelecimento, mas não conseguiu contato até a publicação.



O espaço permanece aberto para manifestação dos responsáveis pelo imóvel.