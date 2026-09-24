Drogas apreendidas durante a ação - Foto: Polícia Militar

Drogas apreendidas durante a açãoFoto: Polícia Militar

Publicado 24/09/2026 14:57

Um homem de 70 anos, apontado pela Polícia Militar como oriundo de Minas Gerais, foi preso na manhã desta terça-feira (22), no Centro de Cabo Frio, antes de realizar uma suposta entrega de drogas. A abordagem aconteceu na Rua Érico Coelho após um trabalho de inteligência e monitoramento da corporação. Segundo a ocorrência, o suspeito estava com uma bolsa contendo cerca de 4 quilos de maconha e 87,4 gramas de cocaína. O caso foi encaminhado para a Polícia Civil em Cabo Frio

De acordo com o registro policial, os agentes receberam informações sobre o ponto exato onde o homem faria a entrega do material. A partir dos dados obtidos, foi montado um cerco na região para impedir uma possível fuga e realizar a abordagem.

Durante a revista, os policiais encontraram cinco tabletes de maconha, com aproximadamente 4 quilos, além de 23 cápsulas de cocaína, que totalizaram cerca de 87,4 gramas. Também foram apreendidos um telefone celular e R$ 54 em dinheiro.

Ainda conforme a ocorrência, uma pequena quantidade de drogas semelhantes às encontradas na bolsa também foi localizada com o suspeito. O material foi apreendido e apresentado às autoridades junto com o homem.

Suspeito teria confessado que faria entrega

Segundo o registro, o homem teria confessado aos policiais que faria a entrega da carga para outra pessoa na região. Ele também teria relatado possuir outras passagens relacionadas ao tráfico de drogas.

A prisão ocorreu após o monitoramento realizado pela Polícia Militar, que, segundo a ocorrência, recebeu previamente informações sobre a movimentação do suspeito. A abordagem foi realizada antes que a entrega indicada pelos agentes fosse concretizada.

Depois da prisão, o homem foi levado inicialmente para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), em Cabo Frio. Na sequência, ele foi encaminhado para a 132ª DP, em Arraial do Cabo, unidade responsável pela Central de Flagrantes.

Segundo a Polícia Militar, o homem permaneceu preso e vai responder por tráfico de drogas. A definição da situação processual caberá ao Poder Judiciário, a partir dos elementos apresentados no registro da ocorrência e das demais providências previstas no processo.

Drogas foram apreendidas no Centro

A apreensão ocorreu em uma área central de Cabo Frio e envolveu diferentes tipos de entorpecentes. Ao todo, foram encontrados aproximadamente 4 quilos de maconha e 87,4 gramas de cocaína, além da pequena quantidade de material semelhante localizada durante a revista pessoal.

A ocorrência também registrou a apreensão de um celular e de R$ 54. O material foi encaminhado junto com o suspeito para os procedimentos na delegacia.

O caso segue sob responsabilidade da Polícia Civil, que deverá analisar os elementos reunidos durante a ocorrência. A investigação também poderá esclarecer a origem da carga, o destino das drogas e a identidade da pessoa que, segundo o relato atribuído ao suspeito, receberia o material em Cabo Frio.

A reportagem tentou contato com a defesa do preso para ouvir o outro lado, mas não localizou manifestação até o momento. O espaço segue aberto para manifestação.