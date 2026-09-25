Lobo-marinho na Praia das DunasFoto: Ascom
Equipes da Guarda Marítima e Ambiental (GMA) e do Grupamento Operacional de Praia (GOP) estão no local, mantendo a área isolada e auxiliando na vigilância. A medida busca preservar o espaço ao redor do animal enquanto ele é acompanhado por equipes especializadas.
Segundo a inspetora sênior Valéria Lorosa, da GMA, o chamado foi recebido nas primeiras horas da manhã e a equipe se deslocou para a praia.
“Recebemos o chamado logo nas primeiras horas da manhã e nossa equipe veio imediatamente para o local. O animal está bem, e estamos mantendo a área protegida para que ele fique tranquilo, enquanto é acompanhado pelas equipes especializadas”, explicou.
Equipes acompanham o animal
A presença das equipes no local também tem o objetivo de evitar que moradores e visitantes se aproximem ou interfiram no comportamento do animal durante o período de acompanhamento.
Orientação é manter distância
A recomendação vale também para pessoas que estejam no local para acompanhar o animal ou registrar imagens. A população deve evitar qualquer tentativa de condução do lobo-marinho de volta para a água.
A presença de lobos-marinhos no litoral do Rio de Janeiro está relacionada aos deslocamentos naturais da espécie pelo Atlântico Sul. Esses animais podem percorrer grandes distâncias a partir de regiões mais ao sul, enquanto a dinâmica das correntes oceânicas pode contribuir para deslocamentos em direção ao litoral brasileiro.
Veja como acionar as equipes
A recomendação é que a população comunique o avistamento aos órgãos responsáveis e aguarde a chegada das equipes especializadas, sem interferir na situação ou tentar manusear o animal, garantindo segurança para todos durante o atendimento.
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