Lobo-marinho na Praia das Dunas - Foto: Ascom

Lobo-marinho na Praia das DunasFoto: Ascom

Publicado 25/09/2026 14:18





Equipes da Guarda Marítima e Ambiental (GMA) e do Grupamento Operacional de Praia (GOP) estão no local, mantendo a área isolada e auxiliando na vigilância. A medida busca preservar o espaço ao redor do animal enquanto ele é acompanhado por equipes especializadas.



Segundo a inspetora sênior Valéria Lorosa, da GMA, o chamado foi recebido nas primeiras horas da manhã e a equipe se deslocou para a praia.



“Recebemos o chamado logo nas primeiras horas da manhã e nossa equipe veio imediatamente para o local. O animal está bem, e estamos mantendo a área protegida para que ele fique tranquilo, enquanto é acompanhado pelas equipes especializadas”, explicou.



Equipes acompanham o animal Um lobo-marinho foi encontrado na manhã desta quinta-feira (24), na Praia das Dunas, em Cabo Frio . A Secretaria de Segurança e Ordem Pública, por meio da Guarda Civil Municipal, foi acionada após o avistamento do animal.Equipes da Guarda Marítima e Ambiental (GMA) e do Grupamento Operacional de Praia (GOP) estão no local, mantendo a área isolada e auxiliando na vigilância. A medida busca preservar o espaço ao redor do animal enquanto ele é acompanhado por equipes especializadas.Segundo a inspetora sênior Valéria Lorosa, da GMA, o chamado foi recebido nas primeiras horas da manhã e a equipe se deslocou para a praia.“Recebemos o chamado logo nas primeiras horas da manhã e nossa equipe veio imediatamente para o local. O animal está bem, e estamos mantendo a área protegida para que ele fique tranquilo, enquanto é acompanhado pelas equipes especializadas”, explicou.

O Projeto Albatroz permaneceu no local até a chegada da equipe do GEMM-Lagos, que passou a acompanhar o lobo-marinho e avaliar suas condições. As equipes especializadas monitoram o animal e observam seu comportamento durante a permanência na faixa de areia. A expectativa, segundo as informações divulgadas, é que o lobo-marinho retorne naturalmente ao mar.



A presença das equipes no local também tem o objetivo de evitar que moradores e visitantes se aproximem ou interfiram no comportamento do animal durante o período de acompanhamento.



Orientação é manter distância

A orientação para quem estiver na Praia das Dunas é não tocar, alimentar ou tentar se aproximar do lobo-marinho. A distância é importante para evitar estresse e permitir que o animal seja monitorado pelas equipes responsáveis.



A recomendação vale também para pessoas que estejam no local para acompanhar o animal ou registrar imagens. A população deve evitar qualquer tentativa de condução do lobo-marinho de volta para a água.



A presença de lobos-marinhos no litoral do Rio de Janeiro está relacionada aos deslocamentos naturais da espécie pelo Atlântico Sul. Esses animais podem percorrer grandes distâncias a partir de regiões mais ao sul, enquanto a dinâmica das correntes oceânicas pode contribuir para deslocamentos em direção ao litoral brasileiro.



Veja como acionar as equipes

Em caso de avistamento de animais marinhos, moradores e visitantes podem acionar a Guarda Civil Municipal pelo telefone 153. O Projeto de Monitoramento de Praias (PMP), executado pelo Instituto Albatroz na Região dos Lagos, também recebe chamados pelo telefone 0800 991 4800.



A recomendação é que a população comunique o avistamento aos órgãos responsáveis e aguarde a chegada das equipes especializadas, sem interferir na situação ou tentar manusear o animal, garantindo segurança para todos durante o atendimento.