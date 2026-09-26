Equipe de Fiscalização da Prolagos e contou com o apoio da Ronda Ostensiva Municipal (ROMU) de Cabo FrioFoto: Reprodução
Durante a operação, as equipes percorreram as ruas Céu Azul, 03 e 04. Segundo a Prolagos, foram encontradas ligações clandestinas nas ruas 03 e 04, utilizadas para retirar água da rede da concessionária e direcioná-la para o abastecimento de caminhões-pipa.
As ligações identificadas foram desfeitas pelas equipes da Prolagos ainda durante a fiscalização. A concessionária informou que a ação faz parte do trabalho permanente de combate a irregularidades no sistema de abastecimento nos municípios atendidos pela empresa.
Desvio pode afetar abastecimento
De acordo com a Prolagos, a retirada irregular de grandes volumes de água pode interferir no funcionamento da rede de abastecimento. Entre os possíveis impactos apontados pela concessionária estão a redução da pressão e prejuízos ao fornecimento de água para imóveis atendidos na região.
O supervisor de Fiscalização da Prolagos, Fábio Soares, afirmou que a preocupação não está relacionada apenas ao impacto causado pelo desvio na rede. Segundo ele, também existe uma questão envolvendo as condições de armazenamento e transporte da água retirada de forma irregular.
“A partir do momento em que essa água é armazenada ou transferida sem qualquer controle sobre as condições dos recipientes e equipamentos utilizados, existe o risco de comprometimento da qualidade”, explicou Fábio.
Segundo a concessionária, a água distribuída regularmente pela Prolagos passa por controle de qualidade e chega aos clientes dentro dos padrões exigidos. Já nos pontos clandestinos, a empresa afirma que deixa de ter controle sobre o produto depois que ele é retirado da rede de abastecimento.
A Prolagos alerta que recipientes, reservatórios, mangueiras e compartimentos utilizados de maneira inadequada ou sem a higienização necessária podem comprometer a qualidade da água durante o armazenamento e o transporte até o consumidor.
Prolagos não abastece caminhões particulares
A concessionária informou que não fornece água para caminhões-pipa particulares. Segundo a empresa, os veículos utilizados pela própria Prolagos são identificados e fazem parte da operação regular de abastecimento da concessionária.
A orientação é que consumidores tenham atenção à origem da água adquirida por meio de caminhões-pipa e às condições em que o produto é armazenado e transportado antes de chegar aos imóveis.
A operação realizada na Reserva do Peró integra as ações permanentes de fiscalização da Prolagos em sua área de concessão. As equipes realizam vistorias em campo e também utilizam informações provenientes de denúncias e análises que podem indicar comportamentos atípicos de consumo.
As ações têm como objetivo identificar ligações clandestinas, furtos de água e outras formas de utilização irregular da rede de abastecimento.
Denúncias podem ser feitas de forma anônima
A população também pode contribuir com o trabalho de fiscalização. Segundo a Prolagos, denúncias sobre ligações clandestinas, furtos de água e outros usos irregulares podem ser feitas de forma anônima pelo telefone 0800 7020 195.
O canal também recebe denúncias por WhatsApp. A concessionária orienta que moradores comuniquem situações suspeitas para que as equipes possam avaliar os locais e adotar as medidas necessárias.
A Prolagos reforça que a retirada irregular de água pode afetar o abastecimento de outros imóveis e que a identificação dos pontos clandestinos permite a interrupção dos desvios e a preservação do funcionamento da rede.
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