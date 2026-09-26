Equipe de Fiscalização da Prolagos e contou com o apoio da Ronda Ostensiva Municipal (ROMU) de Cabo Frio - Foto: Reprodução

Equipe de Fiscalização da Prolagos e contou com o apoio da Ronda Ostensiva Municipal (ROMU) de Cabo FrioFoto: Reprodução

Publicado 26/09/2026 13:47

Uma operação realizada na última quinta-feira (24), no bairro Reserva do Peró, em Cabo Frio , identificou pontos clandestinos utilizados para abastecer caminhões-pipa com água desviada da rede de abastecimento. A ação foi realizada pela equipe de Fiscalização da Prolagos, com apoio da Ronda Ostensiva Municipal (ROMU) de Cabo Frio.