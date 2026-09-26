Momento em que o suspeito tenta arrombar a porta de vidro do estabelecimentoFoto: Reprodução
Homem tenta arrombar brigaderia durante a madrugada em Cabo Frio
Suspeito foi flagrado por câmeras tentando forçar a porta de vidro do estabelecimento durante a madrugada deste sábado (26).
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