Momento em que o suspeito tenta arrombar a porta de vidro do estabelecimentoFoto: Reprodução

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Renata Cristiane
Uma tentativa de arrombamento foi registrada na madrugada deste sábado (26), no Centro de Cabo Frio. Por volta de 1h16, câmeras de segurança da tradicional Brigaderia da Vovó, localizada na Rua 13 de Novembro, registraram a movimentação de um homem em frente ao estabelecimento.
Nas imagens, o suspeito aparece se aproximando da fachada da loja e observando o movimento da rua antes de iniciar a tentativa de invasão. Ele se posiciona diante da porta de vidro e passa a forçar a entrada, aparentemente tentando abrir o acesso ao interior do comércio.
SUSPEITO NÃO CONSEGUIU ENTRAR
Apesar da insistência, o homem não conseguiu abrir a porta e acessar o estabelecimento. Após alguns minutos, ele abandona a tentativa e deixa o local sem levar produtos, dinheiro ou qualquer outro bem da loja.
As imagens registradas pelo sistema de segurança podem auxiliar na identificação do responsável pela tentativa de arrombamento. O material também poderá ser utilizado durante as investigações para esclarecer as circunstâncias da ocorrência.
Até o momento, não há informações sobre a identificação ou prisão do suspeito. O caso foi registrado na 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), em Cabo Frio, onde deverá ser apurado pelas autoridades responsáveis.
A ocorrência chama atenção para a importância do monitoramento por câmeras de segurança em estabelecimentos comerciais, especialmente durante a madrugada, quando o movimento nas ruas costuma ser menor. Neste caso, o sistema registrou toda a movimentação e a tentativa de acesso à loja, preservando imagens que podem contribuir para a investigação.
Não houve, segundo as informações disponíveis, acesso ao interior do estabelecimento nem registro de furto de mercadorias ou outros objetos. A tentativa terminou antes que o homem conseguisse romper a barreira de entrada.
A Brigaderia da Vovó é um estabelecimento tradicional localizado na região central de Cabo Frio. O caso ocorreu durante a madrugada, e as imagens devem ser encaminhadas às autoridades para auxiliar na identificação do homem que aparece na gravação.
A reportagem não conseguiu contato com o suspeito ou com sua defesa até o momento. O espaço permanece aberto para manifestação.