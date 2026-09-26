Momento em que o suspeito tenta arrombar a porta de vidro do estabelecimento - Foto: Reprodução

Momento em que o suspeito tenta arrombar a porta de vidro do estabelecimentoFoto: Reprodução

Publicado 26/09/2026 14:03

Uma tentativa de arrombamento foi registrada na madrugada deste sábado (26), no Centro de Cabo Frio . Por volta de 1h16, câmeras de segurança da tradicional Brigaderia da Vovó, localizada na Rua 13 de Novembro, registraram a movimentação de um homem em frente ao estabelecimento.

Nas imagens, o suspeito aparece se aproximando da fachada da loja e observando o movimento da rua antes de iniciar a tentativa de invasão. Ele se posiciona diante da porta de vidro e passa a forçar a entrada, aparentemente tentando abrir o acesso ao interior do comércio.

SUSPEITO NÃO CONSEGUIU ENTRAR

Apesar da insistência, o homem não conseguiu abrir a porta e acessar o estabelecimento. Após alguns minutos, ele abandona a tentativa e deixa o local sem levar produtos, dinheiro ou qualquer outro bem da loja.

As imagens registradas pelo sistema de segurança podem auxiliar na identificação do responsável pela tentativa de arrombamento. O material também poderá ser utilizado durante as investigações para esclarecer as circunstâncias da ocorrência.

Até o momento, não há informações sobre a identificação ou prisão do suspeito. O caso foi registrado na 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), em Cabo Frio, onde deverá ser apurado pelas autoridades responsáveis.

A ocorrência chama atenção para a importância do monitoramento por câmeras de segurança em estabelecimentos comerciais, especialmente durante a madrugada, quando o movimento nas ruas costuma ser menor. Neste caso, o sistema registrou toda a movimentação e a tentativa de acesso à loja, preservando imagens que podem contribuir para a investigação.

Não houve, segundo as informações disponíveis, acesso ao interior do estabelecimento nem registro de furto de mercadorias ou outros objetos. A tentativa terminou antes que o homem conseguisse romper a barreira de entrada.

A Brigaderia da Vovó é um estabelecimento tradicional localizado na região central de Cabo Frio. O caso ocorreu durante a madrugada, e as imagens devem ser encaminhadas às autoridades para auxiliar na identificação do homem que aparece na gravação.

A reportagem não conseguiu contato com o suspeito ou com sua defesa até o momento. O espaço permanece aberto para manifestação.