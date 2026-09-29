Tempo amanheceu nublado em Arraial do Cabo - Imagem: Ângelo Caravelos.

Tempo amanheceu nublado em Arraial do CaboImagem: Ângelo Caravelos.

Publicado 29/09/2026 14:18

A Região dos Lagos entra em alerta para tempestades a partir desta quarta-feira (30), com previsão de chuva intensa, ventos fortes e possibilidade de granizo. O aviso do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) abrange municípios da região, incluindo Cabo Frio, e aponta risco de alagamentos, quedas de árvores, interrupções no fornecimento de energia e danos em plantações. A instabilidade deve continuar na quinta-feira (1), mas com menor intensidade.

De acordo com o Inmet, a chuva pode atingir volumes entre 30 e 60 milímetros por hora ou chegar a acumulados de 50 a 100 milímetros ao longo do dia. As rajadas de vento devem ficar entre 40 e 60 km/h, mas podem alcançar até 100 km/h em alguns pontos durante o período de tempestade.

A combinação de chuva forte e vento aumenta a possibilidade de ocorrências relacionadas às condições meteorológicas. Entre os riscos indicados no aviso estão alagamentos, quedas de árvores e galhos, interrupções no fornecimento de energia elétrica e danos em plantações. A possibilidade de granizo também é apontada na previsão.

Quinta-feira ainda terá risco de tempestade

Para quinta-feira (1), o Inmet mantém o aviso, mas com classificação de perigo potencial. A previsão indica chuva entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo chegar a 50 milímetros no acumulado do dia. Os ventos devem variar entre 40 e 60 km/h, com possibilidade de granizo.

Embora a intensidade prevista seja menor em comparação com o cenário esperado para quarta-feira, ainda há possibilidade de alagamentos, queda de galhos e problemas no fornecimento de energia. Por isso, a recomendação é manter a atenção durante os períodos de chuva e vento.

A previsão indica que a mudança nas condições do tempo começa a ganhar força após um dia ainda marcado pela instabilidade. Nesta terça-feira (29), a Região dos Lagos apresenta céu parcialmente nublado e temperaturas entre 20°C e 29°C.

A umidade relativa do ar pode chegar a 93%. Os ventos também devem aumentar de intensidade principalmente durante a tarde, com rajadas próximas de 45 km/h.

Mar também terá mudanças nas condições

As condições no mar exigem atenção, especialmente em áreas de passeio e em trechos mais afastados da costa. Nas praias de Cabo Frio, Búzios e Arraial do Cabo, as ondas devem variar entre 0,50 metro e 1,10 metro.

Em áreas de passeio e mar aberto, no entanto, a agitação é maior. As ondas podem chegar a 1,50 metro e alcançar até 2,50 metros em pontos mais distantes da costa.

A diferença entre as condições próximas da faixa de areia e em áreas mais afastadas deve ser considerada por quem pretende realizar atividades no mar durante o período de instabilidade. A previsão de vento forte também pode alterar as condições de navegação e aumentar a agitação em determinadas áreas.

Cuidados durante a chuva e os ventos

A orientação é acompanhar as atualizações da previsão meteorológica e redobrar a atenção durante os períodos de chuva mais intensa e rajadas de vento. O cuidado deve ser maior em locais sujeitos a alagamentos e em áreas próximas de árvores, postes, estruturas e outros elementos que possam ser afetados pelos ventos.

Em caso de chuva forte, também é recomendável evitar permanecer próximo a estruturas que possam apresentar risco de queda. A possibilidade de interrupções no fornecimento de energia é outro ponto destacado pelo alerta do Inmet.

O cenário previsto para quarta-feira concentra os maiores volumes de chuva e as rajadas de vento mais intensas. Na quinta-feira, o risco permanece, mas os volumes e a velocidade dos ventos previstos são menores.

As condições podem mudar ao longo do período, por isso a recomendação é acompanhar as atualizações dos órgãos de meteorologia antes e durante a ocorrência das tempestades.