Esgoto a céu aberto e alagamentos na Travessa Novelino, em Cabo Frio - Foto: Reprodução

Esgoto a céu aberto e alagamentos na Travessa Novelino, em Cabo FrioFoto: Reprodução

Publicado 29/09/2026 18:27

Moradores da Travessa Novelino, no bairro Praia do Siqueira, em Cabo Frio , enfrentam transtornos causados por bueiros entupidos, alagamentos recorrentes e esgoto a céu aberto. A via fica em frente ao supermercado Princesa e, segundo uma moradora, o problema ocorre há meses e se agrava durante os períodos de chuva, quando a água misturada ao efluente se acumula no local e chega ao interior das residências.

De acordo com o relato da denunciante, o principal problema estaria relacionado ao entupimento da manilha da rede de drenagem e saneamento. Além do acúmulo de esgoto a céu aberto, os moradores relatam invasão de efluentes nos imóveis e afundamento do piso da via. A situação é classificada pela moradora como insalubre e motivo de preocupação entre as famílias que vivem no trecho.

Reclamações foram encaminhadas à Prefeitura

Segundo a moradora, os residentes afetados já procuraram pessoalmente a secretaria municipal responsável para protocolar reclamações e também encaminharam diversos e-mails à Prefeitura de Cabo Frio solicitando providências. Ainda conforme o relato, as solicitações vêm sendo feitas há meses, mas os reparos necessários não teriam sido realizados até o momento.

A situação se torna mais crítica durante os períodos de chuva. Com o sistema de drenagem comprometido, a água se acumula na travessa e, de acordo com a denúncia, chega a entrar nas casas. O contato entre a água acumulada e o esgoto aumenta a preocupação dos moradores com as condições sanitárias do local.

Além dos alagamentos, o afundamento do piso é outro problema apontado pela comunidade. O cenário, segundo a denunciante, interfere na rotina dos moradores e mantém as famílias expostas a uma situação que consideram inadequada.

“Não sabemos mais o que fazer”, declarou a moradora ao relatar as dificuldades enfrentadas pelos residentes da Travessa Novelino.

A cobrança por uma solução, segundo a denunciante, já passou por diferentes canais de atendimento da administração municipal. Os moradores afirmam ter formalizado as reclamações e aguardam uma intervenção que possa solucionar os problemas de drenagem e saneamento existentes no trecho.

A situação relatada também envolve a necessidade de avaliação da estrutura da via, diante do afundamento identificado no piso. Os moradores esperam que as equipes responsáveis façam uma vistoria no local e indiquem quais serviços serão necessários para evitar novos alagamentos e o retorno dos efluentes para os imóveis.

Prefeitura diz que intervenção está prevista

Procurada pela reportagem, a Prefeitura de Cabo Frio informou que as intervenções necessárias na Travessa Novelino estão contempladas no planejamento de trabalho do município.

Em nota, a administração municipal afirmou que as equipes técnicas responsáveis estão avaliando as demandas existentes no local para definir as medidas necessárias e a programação dos serviços, considerando as prioridades estabelecidas pela Prefeitura.

A administração também informou que segue trabalhando para atender às demandas apresentadas pela população e promover melhorias na infraestrutura dos bairros.

Até o momento, não foi divulgada uma data para o início das intervenções na Travessa Novelino. Os moradores aguardam a definição dos serviços e a execução das medidas apontadas como necessárias para enfrentar os problemas de drenagem, saneamento e infraestrutura registrados na via.