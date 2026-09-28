Caminhão tombado às margens da RJ-106 - Imagem: Drone Unamar

Caminhão tombado às margens da RJ-106Imagem: Drone Unamar

Publicado 28/09/2026 15:02

Um caminhão de coleta de lixo da Prefeitura de Cabo Frio tombou na tarde deste domingo (27) na altura do condomínio TerraMar, em Unamar, localizado no segundo distrito da cidade. O acidente ocorreu na Rodovia Amaral Peixoto (RJ-106) e mobilizou pessoas que passavam pela região no momento do tombamento. Segundo as informações iniciais apuradas sobre a ocorrência, o condutor do veículo de carga passou mal repentinamente enquanto dirigia, perdendo o controle da direção e fazendo com que o caminhão tombasse no acostamento da via pública. A ocorrência chamou a atenção de moradores locais, mas não deixou feridos entre pedestres ou outros motoristas que transitavam pelo trecho rodoviário.

Manobra do condutor e atendimento médico

Conforme os detalhes apurados no local do acidente, o motorista teria conseguido manobrar o veículo de grande porte em direção à margem da pista no momento em que percebeu o mal-estar. A ação evitou que o caminhão invadisse outras faixas de rolamento ou atingisse carros que circulavam na Rodovia Amaral Peixoto, impedindo um acidente de maiores proporções na via. Logo após o tombamento, o condutor permaneceu lúcido e consciente no local do acidente, onde recebeu as primeiras assistências antes de ser removido para uma unidade de saúde da rede pública.

Socorro na UPA de Tamoios e medidas de segurança

Uma equipe de resgate prestou socorro ao trabalhador e o encaminhou diretamente para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Tamoios, onde deu entrada para receber os devidos cuidados médicos. Até o momento, os relatórios oficiais sobre a ocorrência não detalharam as causas médicas do mal-estar repentino, tampouco divulgaram atualização sobre o estado de saúde do motorista após a sua entrada na unidade de pronto atendimento do distrito. Segundo a Companhia de Serviços de Cabo Frio (Comsercaf), autarquia responsável pela gestão da coleta de lixo no município, o motorista estava utilizando devidamente o cinto de segurança no instante do acidente, dispositivo que contribuiu para evitar lesões físicas decorrentes do impacto do tombamento.

Sinalização do trânsito na Rodovia Amaral Peixoto

As informações repassadas pelas autoridades locais confirmam que não houve outras pessoas atingidas ou feridas na dinâmica da ocorrência em frente ao condomínio TerraMar. O tráfego na região onde o veículo ficou tombado seguiu acompanhado para garantir o fluxo seguro de veículos e pedestres que passavam pelo trecho de Unamar no decorrer da tarde deste domingo. A remoção do caminhão ficou sob acompanhamento das equipes responsáveis pela manutenção dos serviços e pela sinalização viária da área afetada.