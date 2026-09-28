Confusão interrompeu o jogo no Correão - Imagem: News BTV Oficial.

Confusão interrompeu o jogo no Correão Imagem: News BTV Oficial.

Publicado 28/09/2026 15:20 | Atualizado 28/09/2026 15:28





De acordo com relatos de pessoas que assistiam ao duelo decisivo, o estopim para a pancadaria ocorreu após uma agressão direta efetuada contra um atleta da equipe da Cabofriense. A atitude desencadeou uma reação imediata dos companheiros de time, transformando o gramado em um cenário de tumulto generalizado, com troca frequente de socos, tapas e empurrões entre os jovens jogadores das duas agremiações. Testemunhas apontaram que a partida até então vinha sendo realizada de forma tranquila e leal, mas o episódio isolado fez com que os ânimos ficassem completamente alterados em questão de poucos segundos.



Além da postura dos atletas envolvidos, a condução da arbitragem também foi apontada por quem acompanhou a partida como uma das principais causas para a explosão da violência. Segundo as avaliações de quem presenciou o confronto no Correão, a falta de pulso firme do árbitro para coibir entradas ríspidas e a demora em aplicar cartões ao longo do confronto contribuíram diretamente para aumentar a temperatura do embate. Depois do pico da pancadaria, a equipe de arbitragem e os membros das comissões técnicas atuaram para afastar os agressores e conter os ânimos. Após minutos de paralisação e reorganização em campo, o tumulto foi apaziguado e a bola voltou a rolar até o apito final.



Gol de escanteio mantém igualdade no placar Uma pancadaria e troca de agressões físicas entre jogadores roubaram a cena durante a primeira partida da final da Série A2 do Campeonato Carioca Sub-15, disputada na tarde deste sábado (26) no Estádio Alair Corrêa, o Correão, em Cabo Frio . O confronto decisivo entre Cabofriense e Serrano terminou em 1 a 1, mas o resultado esportivo ficou em segundo plano diante da confusão generalizada que paralisou o jogo na etapa complementar. O clima de descontrole envolveu atletas dos dois elencos e gerou momentos de apreensão para os torcedores que acompanhavam a decisão nas arquibancadas do estádio municipal.De acordo com relatos de pessoas que assistiam ao duelo decisivo, o estopim para a pancadaria ocorreu após uma agressão direta efetuada contra um atleta da equipe da Cabofriense. A atitude desencadeou uma reação imediata dos companheiros de time, transformando o gramado em um cenário de tumulto generalizado, com troca frequente de socos, tapas e empurrões entre os jovens jogadores das duas agremiações. Testemunhas apontaram que a partida até então vinha sendo realizada de forma tranquila e leal, mas o episódio isolado fez com que os ânimos ficassem completamente alterados em questão de poucos segundos.Além da postura dos atletas envolvidos, a condução da arbitragem também foi apontada por quem acompanhou a partida como uma das principais causas para a explosão da violência. Segundo as avaliações de quem presenciou o confronto no Correão, a falta de pulso firme do árbitro para coibir entradas ríspidas e a demora em aplicar cartões ao longo do confronto contribuíram diretamente para aumentar a temperatura do embate. Depois do pico da pancadaria, a equipe de arbitragem e os membros das comissões técnicas atuaram para afastar os agressores e conter os ânimos. Após minutos de paralisação e reorganização em campo, o tumulto foi apaziguado e a bola voltou a rolar até o apito final.

Apesar da violência que marcou o evento esportivo, a rede balançou no estádio municipal de Cabo Frio. O gol da Cabofriense originou-se a partir de uma cobrança de escanteio executada para o meio da área, que contou com um desvio antes de bater na defesa do Serrano e parar no fundo das redes.



Com o empate por 1 a 1 registrado no placar após a retomada da partida, a disputa pelo troféu da Série A2 estadual permanece inteiramente aberta, sem vantagem prévia para nenhum dos times no confronto final de volta.



Posicionamento das autoridades e clubes

Nem a Associação Desportiva Cabofriense, nem o Serrano Futebol Clube se posicionaram oficialmente em relação à pancadaria registrada e às possíveis sanções disciplinares; o espaço segue aberto para as manifestações das partes envolvidas.