Alunos da rede municipal de Cabo Frio estão vivenciando experiências de aprendizagem sobre cultura oceânica e preservação ambiental - Foto: Reprodução

Alunos da rede municipal de Cabo Frio estão vivenciando experiências de aprendizagem sobre cultura oceânica e preservação ambientalFoto: Reprodução

Publicado 29/09/2026 18:48

Alunos da rede municipal de Cabo Frio estão participando de projetos que aproximam o ensino da realidade ambiental do município. A iniciativa Escola Azul Brasil passou a contar com a Escola Municipal Prof. Oswaldo Santa Rosa, que se junta à Escola Municipal Evaldo Salles, já integrante do programa desde 2025. As duas unidades desenvolvem atividades voltadas à cultura oceânica, à preservação das praias e à valorização dos ecossistemas costeiros da cidade.

A aprovação das escolas é resultado de projetos pedagógicos desenvolvidos de forma contínua e relacionados às características ambientais e culturais dos territórios onde as unidades estão localizadas. As propostas não se limitam a ações pontuais sobre meio ambiente, mas incorporam a cultura oceânica ao currículo e às atividades realizadas ao longo do ano letivo.

Currículo Azul leva tema do oceano para a sala de aula

Na Escola Municipal Prof. Oswaldo Santa Rosa, o projeto começou a ser estruturado no início deste ano, após reuniões envolvendo professores e a comunidade escolar. A unidade implantou o chamado “Currículo Azul”, com atividades destinadas a estudantes da Creche IV ao 5º ano.

A proposta busca trabalhar a cultura oceânica de maneira integrada às diferentes áreas do conhecimento, evitando que o tema fique restrito a uma disciplina específica ou a atividades isoladas. Entre as ações realizadas estão atividades de alfabetização relacionadas ao oceano, interpretação de textos, produção de desenhos e painéis, trabalhos científicos e conteúdos sobre recifes de corais e animais marinhos.

A temática também foi incorporada à preparação da Feira de Ciências da escola. Os estudantes ainda participam de visitas a instituições ambientais e de atividades desenvolvidas em parceria com organizações e projetos ligados à educação ambiental.

Uma das parcerias é com o Projeto Albatroz, que ofereceu uma formação de 40 horas aos professores, com atividades presenciais e on-line. A capacitação teve como objetivo preparar a equipe para desenvolver práticas pedagógicas relacionadas à cultura oceânica e integrar o assunto às diferentes áreas do currículo.

A unidade também mantém ações com a Prolagos, o programa Bandeira Azul e o Projeto de Extensão Farol Azul, ligado ao curso de Ciências Ambientais da UERJ, campus Cabo Frio.

Segundo a diretora Danielle Mattos, a conquista do selo é resultado do envolvimento de toda a comunidade escolar. Ela afirmou que professores, alunos e profissionais da Educação participaram da construção da proposta e que a escola pretende ampliar as ações do Currículo Azul.

O secretário municipal de Educação, Alessandro Teixeira, destacou que projetos desse tipo permitem relacionar o conteúdo trabalhado em sala de aula com a realidade ambiental de Cabo Frio. Segundo ele, a proposta envolve estudantes, professores, famílias e parceiros em atividades de aprendizagem e investigação.

Escola do Peró utiliza território como espaço de aprendizagem

No bairro do Peró, a Escola Municipal Evaldo Salles integra oficialmente o Programa Escola Azul Brasil e a rede internacional desde 2025. A unidade apresentou o projeto “Descobrindo a Restinga: Trilhas Educativas e a Prática como Preservação”, elaborado a partir da relação dos estudantes com o ambiente costeiro.

A região onde a escola está localizada reúne as praias do Peró e das Conchas, costões rochosos, dunas, áreas de restinga, a Lagoa do Guriri e diferentes espécies da fauna e flora. O território também possui relação histórica com atividades como a pesca artesanal.

O projeto desenvolvido pela escola trabalha temas como biodiversidade, poluição, preservação e educação ambiental, com integração principalmente entre conteúdos de Geografia e Biologia. A proposta utiliza o próprio território como espaço de aprendizagem.

Entre as atividades estão a identificação e catalogação de espécies da fauna e da flora da restinga, além da criação de uma trilha interpretativa. Os alunos também produzem fichas interativas com informações destinadas a orientar outros estudantes, moradores e turistas sobre as características do ambiente costeiro do Peró.

Antes mesmo da entrada no Programa Escola Azul, a unidade já desenvolvia atividades relacionadas à educação ambiental. A escola participou do Workshop Nacional do Programa Bandeira Azul, realizado em Cabo Frio, e apresentou suas práticas no Fórum da Cultura Oceânica: O Currículo Azul.

A escola também possui articulações com o projeto Mar à Vista, da UFRJ, e com o Programa Bandeira Azul de Cabo Frio. As parcerias aproximam os estudantes de universidades, projetos ambientais e iniciativas relacionadas à gestão e preservação do território.

Rede internacional amplia intercâmbio entre escolas

Além da participação no Programa Escola Azul Brasil, as duas unidades passaram a integrar a All-Atlantic Blue Schools Network. A rede reúne escolas que desenvolvem projetos relacionados à cultura oceânica em diferentes países do Atlântico.

A participação permite o intercâmbio de experiências entre instituições de diferentes realidades e amplia a possibilidade de compartilhamento das ações desenvolvidas nas escolas municipais de Cabo Frio.

O Programa Escola Azul trabalha o tema do oceano de forma transversal no currículo escolar e considera critérios como participação da comunidade escolar, abrangência das ações, viabilidade dos projetos e alinhamento com os princípios da cultura oceânica e com as características do bioma local.

Com as duas escolas integradas às iniciativas, a rede municipal amplia a presença de projetos que relacionam educação, ciência, território e preservação ambiental. A proposta é fazer com que os estudantes conheçam os ambientes costeiros presentes no município e compreendam a importância de sua conservação.