Patrulhamento policial foi reforçado no local após o crimePolícia Militar
Ataque a tiros deixa um morto e dois feridos em Cabo Frio
Ezequiel Gomes da Silva, de 23 anos, morreu após ser baleado na comunidade do Valão; adolescente foi levado para hospital em Araruama
Carro roubado e veículo sem chassi são apreendidos em Cabo Frio
Operação integrada entre forças de segurança recupera veículo clonado em São Jacinto e descobre automóvel sem placas no Centro
Fiscalização resgata 67 pessoas de trabalho escravo em Cabo Frio
Grupo contratado por usina cumpria jornadas de até 15 horas diárias e vivia em alojamentos sem estrutura mínima de higiene
Suspeito de mandar fechar comércio após morte é detido em Cabo Frio
Homem de 23 anos foi localizado pela Polícia Militar em moto apontada por comerciantes após ataque a tiros no Valão
Banco de R$ 2,3 mil é furtado de restaurante em Cabo Frio
Banco de madeira de demolição foi levado de espaço instagramável na região do Canal; ação foi registrada por câmeras de segurança
Homem é flagrado furtando fios de energia no Braga, em Cabo Frio
Câmera de segurança registrou suspeito retirando fiação próxima a uma residência; moradores relatam outros casos na região
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