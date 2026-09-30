Patrulhamento policial foi reforçado no local após o crime - Polícia Militar

Patrulhamento policial foi reforçado no local após o crimePolícia Militar

Publicado 30/09/2026 13:21

Um ataque a tiros deixou uma pessoa morta e outras duas feridas na noite desta terça-feira (29), na comunidade do Valão, no bairro Jardim Esperança, em Cabo Frio . Segundo informações, três homens foram atingidos por disparos de arma de fogo e socorridos para o Hospital Municipal Otime Cardoso dos Santos, no bairro. A ocorrência foi registrada na 126ª Delegacia de Polícia, onde o caso será investigado.

A vítima que morreu foi identificada como Ezequiel Gomes da Silva, de 23 anos. De acordo com informações da equipe médica, ele chegou à unidade hospitalar com perfurações provocadas por disparos de arma de fogo, mas não resistiu aos ferimentos.

Duas vítimas foram transferidas

Entre os sobreviventes, um homem de 23 anos apresentava perfurações nas pernas. Segundo informações médicas, ele estava em estado clínico estável e foi transferido para o Hospital Central de Emergências (HCE), em Cabo Frio, onde permaneceu em observação.

A terceira vítima é um adolescente de 17 anos, que apresentava quadro grave e diversas perfurações pelo corpo. Ele precisou ser transferido para o Hospital Estadual Roberto Chabo (HERC), em Araruama, onde permaneceu internado para atendimento médico.

As circunstâncias do ataque ainda estão sendo apuradas pelas autoridades. Segundo o relato de uma das vítimas, o grupo estava na Rua Nilton Peçanha quando um veículo branco se aproximou do local.

Ainda conforme o relato, um dos baleados estava abrindo um estabelecimento comercial quando os ocupantes do carro efetuaram diversos disparos. Após a ação, o veículo deixou o local. Até o momento, não foram identificados o modelo ou a placa do automóvel.

Polícia investiga autoria dos disparos

A ocorrência foi encaminhada para a 126ª DP, responsável pela investigação. A dinâmica do ataque, a identificação dos autores e a possível motivação dos disparos ainda não foram esclarecidas.

A Polícia Civil deverá realizar diligências para reunir informações que possam ajudar a esclarecer o caso, incluindo a identificação do veículo utilizado na ação e dos envolvidos no ataque.

Até a publicação desta reportagem, não havia informações sobre prisões relacionadas ao caso. Também não foram divulgados detalhes sobre eventual ligação entre as vítimas ou sobre uma possível motivação para o crime.

A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil para obter informações atualizadas sobre a investigação e aguarda retorno. O espaço segue aberto para manifestação.