Furto foi registrado por câmeras de segurança - Reprodução

Furto foi registrado por câmeras de segurançaReprodução

Publicado 30/09/2026 16:09





De acordo com as informações divulgadas pelo restaurante, o banco estava instalado em uma área utilizada como espaço para fotos pelos clientes. O móvel, produzido em madeira de demolição, acabou sendo retirado do estabelecimento durante uma ação registrada pelo sistema de monitoramento do local.



Nas imagens, o veículo utilizado pelo suspeito aparece estacionado próximo ao restaurante. Em seguida, o homem desce do carro, se dirige até o espaço onde o banco estava colocado e retira o móvel. Depois, ele transporta o objeto até o veículo e deixa o local.



O estabelecimento informou que o prejuízo provocado pelo furto é estimado em cerca de R$ 2,3 mil, valor correspondente ao banco levado. O restaurante também registrou a ocorrência por meio de um boletim de ocorrência online.



Imagens registram ação Um banco de madeira de demolição, avaliado em aproximadamente R$ 2,3 mil, foi furtado de um espaço instagramável do restaurante Brasileiríssimo, na região do Canal, em Cabo Frio . O caso aconteceu na noite de domingo (27). Imagens de câmeras de segurança registraram a ação e mostram o momento em que um suspeito estaciona um carro em frente ao estabelecimento, retira o móvel do local e coloca o banco dentro do veículo.De acordo com as informações divulgadas pelo restaurante, o banco estava instalado em uma área utilizada como espaço para fotos pelos clientes. O móvel, produzido em madeira de demolição, acabou sendo retirado do estabelecimento durante uma ação registrada pelo sistema de monitoramento do local.Nas imagens, o veículo utilizado pelo suspeito aparece estacionado próximo ao restaurante. Em seguida, o homem desce do carro, se dirige até o espaço onde o banco estava colocado e retira o móvel. Depois, ele transporta o objeto até o veículo e deixa o local.O estabelecimento informou que o prejuízo provocado pelo furto é estimado em cerca de R$ 2,3 mil, valor correspondente ao banco levado. O restaurante também registrou a ocorrência por meio de um boletim de ocorrência online.

O registro das câmeras pode auxiliar na identificação do veículo e do responsável pela retirada do banco. As imagens mostram parte da movimentação realizada em frente ao estabelecimento e foram preservadas pelo restaurante para eventual utilização durante a apuração do caso.



O furto ocorre em meio a outros registros envolvendo estabelecimentos comerciais de Cabo Frio nas últimas semanas. Entre as ocorrências mencionadas estão um furto registrado em um bistrô localizado no bairro da Passagem e uma tentativa de furto em uma doceria da cidade.



Os episódios chamam a atenção de comerciantes, principalmente por envolverem estabelecimentos que funcionam em áreas comerciais e recebem circulação de clientes. No caso do Brasileiríssimo, o objeto levado fazia parte da estrutura utilizada pelo restaurante e estava instalado em um ambiente destinado também à produção de fotografias.



Apesar de o valor informado pelo estabelecimento ser de aproximadamente R$ 2,3 mil, o prejuízo não se limita necessariamente ao custo do móvel. A retirada também representa a perda de um item que integrava a composição do espaço do restaurante e era utilizado na experiência oferecida aos clientes.



Ocorrência foi registrada

O caso foi formalizado por meio de boletim de ocorrência online. As imagens das câmeras de segurança podem ser utilizadas como material de apoio para a apuração e eventual identificação do suspeito.



Até o momento, não há informação, no material disponibilizado à reportagem, sobre a identificação ou prisão do responsável pelo furto. Também não foram informadas medidas adotadas pelas autoridades após o registro da ocorrência.



A reportagem mantém espaço aberto para manifestação das autoridades responsáveis pela apuração do caso e para eventuais esclarecimentos sobre as providências adotadas após o registro da ocorrência.