Delegacia de Cabo Frio - Reprodução

Delegacia de Cabo Frio Reprodução

Publicado 01/10/2026 15:28

Uma mulher e a filha de 10 anos foram esfaqueadas durante uma ocorrência na madrugada desta quinta-feira (1º), no bairro Jacaré, em Cabo Frio . Segundo as informações iniciais repassadas às autoridades, o homem teria atacado as duas dentro de uma residência na Rua Samuel Bessa e, depois, tentado tirar a própria vida. As vítimas foram socorridas e encaminhadas para o Hospital Central de Emergência (HCE).

A Polícia Militar foi acionada por volta das 3h30, após receber uma comunicação da Sala de Operações para atender à ocorrência. Conforme o relato inicial, a mulher estaria dormindo quando teria sido surpreendida pelo homem e atingida com golpes de faca.

Ainda segundo as informações preliminares, a filha, de 10 anos, percebeu o ataque e tentou intervir para defender a mãe. Durante a tentativa de impedir a agressão, a criança também acabou sendo ferida.

Mulher e filha foram levadas ao HCE

Após atingir as duas vítimas, o homem teria tentado tirar a própria vida ainda dentro do imóvel. Equipes de socorro foram mobilizadas para atender os envolvidos e realizar os encaminhamentos necessários.

A mulher e a filha foram levadas para o Hospital Central de Emergência, em Cabo Frio. Até a publicação desta reportagem, não haviam sido divulgadas informações atualizadas sobre o estado de saúde das duas.

Também não havia detalhes oficiais sobre a gravidade dos ferimentos provocados pelos golpes de faca ou sobre quanto tempo a mãe e a criança permaneceriam internadas na unidade hospitalar.

O homem envolvido na ocorrência também teria recebido atendimento médico após a tentativa de tirar a própria vida. As condições de saúde dele não haviam sido divulgadas até o momento.

Ocorrência foi encaminhada para a 126ª DP

O caso foi encaminhado para a 126ª Delegacia de Polícia (DP), em Cabo Frio, onde o flagrante estava sendo registrado. A Polícia Civil deverá apurar as circunstâncias do ataque, a relação entre o homem e as vítimas e os fatos que antecederam a ocorrência.

As informações iniciais apontam para uma possível tentativa de feminicídio, mas o enquadramento definitivo depende da investigação e das conclusões da autoridade policial. A motivação do ataque também ainda não foi esclarecida.

Os depoimentos das vítimas, de eventuais testemunhas e dos policiais que atenderam a ocorrência poderão ajudar a esclarecer a dinâmica do caso e o que aconteceu dentro da residência localizada na Rua Samuel Bessa.

A situação da criança também será apurada. Segundo o relato inicial, ela teria sido ferida ao tentar proteger a mãe durante o ataque. As circunstâncias específicas em que a menina foi atingida ainda não foram detalhadas pelas autoridades.

O fato de o homem também ter tentado tirar a própria vida após as agressões deverá ser considerado na apuração da ocorrência. Até o momento, porém, não foram divulgadas informações sobre a motivação da tentativa ou sobre as condições clínicas dele após o atendimento.

Investigação deve esclarecer dinâmica do ataque

A ocorrência mobilizou equipes policiais e de socorro durante a madrugada. A partir do registro na delegacia, a Polícia Civil deverá reunir as informações necessárias para esclarecer a sequência dos acontecimentos e as circunstâncias das agressões.

Como o caso envolve uma mulher e uma criança feridas, além de uma tentativa atribuída ao próprio homem de tirar a vida, diferentes pontos da ocorrência ainda dependem de confirmação oficial. Entre eles estão a motivação, a relação entre os envolvidos, a dinâmica dos golpes e o estado de saúde das vítimas e do homem.

A reportagem busca informações junto às autoridades sobre o estado de saúde da mulher e da criança, a situação e defesa do homem envolvido e o andamento do flagrante na 126ª DP. O espaço permanece aberto para novos esclarecimentos das autoridades e dos envolvidos sobre a ocorrência.