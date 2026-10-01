Capela de São Benedito recém-reformada - Foto: Reprodução

Capela de São Benedito recém-reformadaFoto: Reprodução

Publicado 01/10/2026 18:23

Depois de permanecer mais de dez anos fechada, a Capela de São Benedito, no tradicional bairro da Passagem, em Cabo Frio , será reinaugurada nesta segunda-feira (5), justamente no dia dedicado ao santo. A cerimônia será realizada às 19h, na Praça de São Benedito, em frente à capela, e será presidida por Dom José Francisco Rezende Dias, Arcebispo Metropolitano de Niterói.

A reabertura marca o retorno de um dos espaços religiosos mais tradicionais de Cabo Frio e de um dos pontos de interesse turístico do município, que reúne fé, história, arquitetura e tradição popular. A Capela de São Benedito integra a paisagem histórica do bairro da Passagem e mantém uma forte ligação com a devoção ao santo, que atravessa gerações de moradores e fiéis.

O templo passou por obra de conservação e restauro executada pelo Estúdio Sarasá, trabalho que integra o projeto de pesquisa “São Benedito: Santo de quem?”, financiado pela FAPERJ – Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro.

A intervenção buscou preservar as características históricas, artísticas e arquitetônicas da capela, contribuindo para a recuperação de um espaço que possui importância não apenas para a comunidade católica, mas também para a memória e o patrimônio cultural de Cabo Frio.

Um patrimônio que volta à comunidade

A Capela de São Benedito ocupa um lugar especial na história religiosa da cidade. Localizada em uma das áreas mais antigas de Cabo Frio, a Passagem, a capela está inserida em um cenário que preserva referências importantes da formação histórica do município.

Para o pároco da Paróquia Nossa Senhora da Assunção, Padre Marcelo Chelles, a reabertura representa o reencontro da comunidade com um espaço que carrega uma história de fé construída ao longo de gerações.

“Depois de mais de dez anos fechada, a Capela de São Benedito volta a abrir suas portas. É um momento de muita alegria e emoção para toda a comunidade. Estamos devolvendo não apenas uma capela, mas um lugar de memória, de oração, de devoção e de encontro. São Benedito tem uma presença muito forte na história religiosa de Cabo Frio, e preservar essa capela é também preservar a história de tantas pessoas que passaram por aqui e ajudaram a manter viva essa tradição. Queremos que esse retorno seja celebrado por toda a cidade”, afirma o padre.

A escolha do dia 5 de outubro para a reinauguração reforça o significado religioso da celebração. A data é dedicada a São Benedito, cuja devoção possui forte presença na tradição católica e na religiosidade popular brasileira.

A cerimônia também representa um novo momento para a capela, que volta a integrar de forma mais ativa o circuito de espaços religiosos, históricos e turísticos de Cabo Frio.

A Paróquia Nossa Senhora da Assunção convida fiéis, moradores do bairro da Passagem, devotos de São Benedito e toda a população para participar da celebração que marcará oficialmente o retorno da capela à comunidade.