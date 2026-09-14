Deslizamento na Rua Padre Telêmaco, em Cascadura. Vias da Zona Oeste também foram interditadasRede Social

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Ana Fernanda Freire
Dois deslizamentos de terra em diferentes locais interditaram ruas das zonas Norte e Oeste na manhã desta segunda-feira (14). A cidade está em Estágio 2 devido ao registro de chuva forte e moderada nas últimas horas.
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Segundo o Centro de Operações Rio, um dos incidentes ocorreu na Rua Padre Telêmaco, em Cascadura, próximo à Rua João Romeiro. Em imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver parte do barranco na pista. O trânsito segue com retenções a partir da Avenida Ernani Cardoso.

Já na Zona Oeste, a Avenida Joaquim Magalhães precisou ser interditada no sentido Campo Grande, próximo à estação de trem Augusto Vasconcelos. Equipes da Prefeitura atuam no local.

A Defesa Civil Municipal chegou a enviar um alerta via SMS e WhatsApp para a população sobre a possibilidade de chuvas intensas e risco de deslizamento nesta segunda-feira (14).
O município registrou ainda quedas de árvores em diferentes pontos, entre eles a Autoestrada Grajaú-Jacarepaguá, no sentido Jacarepaguá, na altura do km 6; a Rua Almirante Alexandrino, na altura da Rua Doutor Julio Ottoni, em Santa Teresa; e a Rua Agostinho dos Santos, na altura da Rua Eurídice, no Jardim Guanabara, na Ilha do Governador.
Previsão do tempo
A previsão é de chuvas intensas com raios e ventos moderados para as próximas horas. De acordo com o Alerta Rio, o tempo permanecerá instável no município do Rio devido à atuação de áreas de instabilidade associadas à formação de um sistema de baixa pressão. As temperaturas seguem amenas, com mínima prevista de 16°C e máxima prevista de 23°C.
Na terça-feira (15), o céu estará encoberto a nublado, e há previsão de pancadas de chuva durante a madrugada. Os ventos estarão moderados (18,5 km/h a 51,9 km/h). A mínima será de 17°C, e a máxima prevista é de 24°C.
Entre a quarta-feira (16) e a quinta-feira (17), o transporte de umidade do oceano para o continente manterá o tempo instável, com previsão de céu nublado a encoberto e chuva fraca isolada a qualquer momento, a partir da madrugada de quinta-feira. Os ventos estarão moderados (18,5 km/h a 51,9 km/h). Na quarta-feira, a temperatura mínima será de 16°C, e a máxima prevista é de 23°C. Já na quinta-feira, a mínima será de 16°C, e a máxima, de 23°C.

Na sexta-feira (18), a nebulosidade estará variada, com céu nublado a parcialmente nublado, e não há previsão de chuva. Os ventos estarão fracos a moderados. A previsão é de que a temperatura mínima seja de 15°C, e a máxima, de 26°C.