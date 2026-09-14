Não deu praia! Tempo continua instável durante a semana, no Rio - Carlos Elias Junior/ Agência O Dia

Não deu praia! Tempo continua instável durante a semana, no RioCarlos Elias Junior/ Agência O Dia

Publicado 14/09/2026 08:03 | Atualizado 14/09/2026 10:54

A semana do carioca será de chuva e frio , de acordo com o Sistema Alerta Rio. Nesta segunda-feira (14), o tempo permanece instável na capital fluminense, que está em Estágio 2 devido às condições climáticas. Há previsão de pancadas de chuva moderada a forte a qualquer momento, que podem vir acompanhadas de raios e rajadas de vento moderado.





Na terça-feira (15), o céu estará encoberto a nublado, e há previsão de pancadas de chuva durante a madrugada. Os ventos estarão moderados (18,5 km/h a 51,9 km/h). A mínima será de 17°C, e a máxima prevista é de 24°C.



Entre a quarta-feira (16) e a quinta-feira (17), o transporte de umidade do oceano para o continente manterá o tempo instável, com previsão de céu nublado a encoberto e chuva fraca isolada a qualquer momento, a partir da madrugada de quinta-feira. Os ventos estarão moderados (18,5 km/h a 51,9 km/h). Na quarta-feira, a temperatura mínima será de 16°C, e a máxima prevista é de 23°C. Já na quinta-feira, a mínima será de 16°C, e a máxima, de 23°C.



Na sexta-feira (18), a nebulosidade estará variada, com céu nublado a parcialmente nublado, e não há previsão de chuva. Os ventos estarão fracos a moderados. A previsão é de que a temperatura mínima seja de 15°C, e a máxima, de 26°C. LEIA MAIS! Polícias prendem homem por tentar matar a companheira com mordidas Na terça-feira (15), o céu estará encoberto a nublado, e há previsão de pancadas de chuva durante a madrugada. Os ventos estarão moderados (18,5 km/h a 51,9 km/h). A mínima será de 17°C, e a máxima prevista é de 24°C.Entre a quarta-feira (16) e a quinta-feira (17), o transporte de umidade do oceano para o continente manterá o tempo instável, com previsão de céu nublado a encoberto e chuva fraca isolada a qualquer momento, a partir da madrugada de quinta-feira. Os ventos estarão moderados (18,5 km/h a 51,9 km/h). Na quarta-feira, a temperatura mínima será de 16°C, e a máxima prevista é de 23°C. Já na quinta-feira, a mínima será de 16°C, e a máxima, de 23°C.Na sexta-feira (18), a nebulosidade estará variada, com céu nublado a parcialmente nublado, e não há previsão de chuva. Os ventos estarão fracos a moderados. A previsão é de que a temperatura mínima seja de 15°C, e a máxima, de 26°C.

Alerta da Defesa Civil

A Defesa Civil Municipal enviou um alerta via SMS e WhatsApp para a população sobre a possibilidade de chuvas intensas e risco de deslizamentos nesta segunda-feira (14). O aviso orienta os moradores a redobrar a atenção, especialmente em áreas mais vulneráveis, diante da previsão de instabilidade no tempo ao longo do dia.

A cidade segue em Estágio 2, o segundo nível em uma escala de cinco. A classificação indica previsão de alterações na rotina da cidade nas próximas horas ou a ocorrência de impactos que já exigem ações de resposta imediatas. A Defesa Civil acompanha as condições meteorológicas e pode atualizar o estágio de mobilização conforme a evolução do cenário.

Siga as recomendações:

- Permaneça em local seguro e evite áreas com alagamentos;

- Não caminhe em áreas alagadas, pois há perigo de correnteza e de ferimentos com objetos, quedas em buracos sob a água, além de risco de doenças;

- Em caso de toque das sirenes, vá para o ponto de apoio mais próximo;

- Fique em local abrigado e mantenha-se informado nos canais COR.