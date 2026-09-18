Suspeito foi preso na Praia de CopacabanaDivulgação
Homem é preso por cobrar R$ 1 mil em biscoito e biquíni na Zona Sul
Turista colombiano foi vítima do golpe na altura do Posto 3 da orla de Copacabana, na noite desta quinta-feira (17)
Festa no campus da UFRJ termina em briga generalizada
Vídeos que circulam nas redes sociais mostram os envolvidos trocando agressões e um rapaz sendo carregado por colegas
Candidatos ao Governo do RJ cumprem agendas no estado
Paes promete novos hospitais regionais; Ruas defende descentralização de recursos para cultura, enquanto Siri fala em reindustrialização
Ricardo Couto diz que RJ 'saiu do vermelho' e prevê R$ 5 bi em caixa
Governador em exercício atribuiu o resultado ao reforço das barreiras fiscais e à integração das forças de segurança em evento com Lula
Justiça aumenta indenização a estudantes vítimas de racismo na Uerj
Instituição terá que pagar R$ 35 mil para três estudantes por danos morais; crime foi praticado por fiscais em um processo seletivo
Suspeito de integrar 'tropa do Doca' é preso na Zona Sul
Homem foi localizado em apartamento na Rua Santa Clara durante ação conjunta do Segurança Presente, Polícia Civil e inteligência da PM
UFRJ apura gravação de conteúdo pornográfico em banheiros no campus
Caso ganhou repercussão nesta sexta-feira (18), após o material começar a ser publicado nas redes sociais
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