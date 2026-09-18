Suspeito foi preso na Praia de Copacabana - Divulgação

Suspeito foi preso na Praia de CopacabanaDivulgação

Publicado 18/09/2026 09:20

Agentes da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) prenderam na noite desta quinta-feira (17) um homem que cobrou R$ 1 mil por um biscoito globo e um biquíni para um turista colombiano na altura do Posto 3 da orla de Copacabana, Zona Sul.

Após perceber a fraude na maquininha, a vítima perseguiu o homem, identificado como Pedro Lucas Clemente do Nascimento, de 30 anos, pela faixa de areia. Ao perceber a movimentação, os agentes interceptaram o suspeito ainda na praia.



O autor do crime e o estrangeiro foram levados para a Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (DEAT), no Leblon. O homem acabou detido por estelionato com emprego de cartão de crédito.

A reportagem não conseguiu contato com a defesa do suspeito. O espaço está aberto para eventuais manifestações.

Golpes

Golpes como esse são rotineiros nas orlas da Zona Sul, especialmente em turistas. Em julho, a Polícia Civil prendeu Wellington Tavares Gomes Cardoso por aplicar o "golpe da maquininha" e c obrar R$ 8.246,40 por duas caipirinhas de morango a um turista francês também em Copacabana.

De acordo com agentes da Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (Deat), a vítima relatou que o falso ambulante ofereceu as bebidas por R$ 80. No entanto, no momento do pagamento, ele recusou receber em dinheiro, alegando aceitar apenas cartão de crédito. Minutos após a transação, o turista constatou a cobrança indevida, além de duas tentativas de pagamento recusadas que, somadas, ultrapassavam R$ 20 mil.

Em julho, um turista polonês foi vítima de um golpe após comprar uma caipirinha por R$ 40 e ser cobrado em R$ 8,5 mil na fatura do cartão de crédito. Os criminosos ainda tentaram realizar outras três transações que, juntas, ultrapassavam R$ 34 mil. Na ocasião, Geovani Moisés da Silva dos Santos, acabou detido em flagrante durante patrulhamento realizado na orla de Copacabana, na altura do Posto 3.

Em abril, outro suspeito foi preso em flagrante por estelionato ao cobrar R$ 400 em duas caipirinhas para uma turista francesa na mesma região. Ele foi localizado na altura do posto 4. O homem usou um equipamento adulterado para impedir que a vítima visualizasse o valor real da cobrança na máquina de cartão. Segundo as investigações, no esquema, os criminosos manipulam o aparelho para fazer cobranças acima do valor informado.



