Acusado detido aplicou golpe da maquininha em turista francês - Divulgação

Acusado detido aplicou golpe da maquininha em turista francêsDivulgação

Publicado 20/07/2026 09:49

Rio - A Polícia Civil prendeu, neste domingo (19), Wellington Tavares Gomes Cardoso por aplicar o "golpe da maquininha" e cobrar R$ 8.246,40 por duas caipirinhas de morango a um turista francês na orla de Copacabana, na Zona Sul.



De acordo com agentes da Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (Deat), a vítima relatou que o falso ambulante ofereceu as bebidas por R$ 80. No entanto, no momento do pagamento, ele recusou receber em dinheiro, alegando aceitar apenas cartão de crédito.





Minutos após a transação, o turista constatou a cobrança indevida, além de duas tentativas de pagamento recusadas que, somadas, ultrapassavam R$ 20 mil.



Com as características dos suspeitos, os policiais identificaram e abordaram o autor na altura do Posto 3. Wellington, que possui passagens por furto e porte de drogas, foi prontamente reconhecido pela vítima e autuado em flagrante por estelionato. LEIA MAIS: Operação mira quadrilha especializada em golpes digitais com maquininha de cartão Minutos após a transação, o turista constatou a cobrança indevida, além de duas tentativas de pagamento recusadas que, somadas, ultrapassavam R$ 20 mil.Com as características dos suspeitos, os policiais identificaram e abordaram o autor na altura do Posto 3. Wellington, que possui passagens por furto e porte de drogas, foi prontamente reconhecido pela vítima e autuado em flagrante por estelionato.

A reportagem não localizou a defesa do suspeito. O espaço está aberto para eventuais manifestações.