Acusado detido aplicou golpe da maquininha em turista francêsDivulgação
De acordo com agentes da Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (Deat), a vítima relatou que o falso ambulante ofereceu as bebidas por R$ 80. No entanto, no momento do pagamento, ele recusou receber em dinheiro, alegando aceitar apenas cartão de crédito.
Minutos após a transação, o turista constatou a cobrança indevida, além de duas tentativas de pagamento recusadas que, somadas, ultrapassavam R$ 20 mil.
Com as características dos suspeitos, os policiais identificaram e abordaram o autor na altura do Posto 3. Wellington, que possui passagens por furto e porte de drogas, foi prontamente reconhecido pela vítima e autuado em flagrante por estelionato.
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