Ambulante cobrou R$ 400 de turista por duas caipirinhas e foi preso - Divulgação / PCERJ

Ambulante cobrou R$ 400 de turista por duas caipirinhas e foi presoDivulgação / PCERJ

Publicado 22/04/2026 12:35

Rio - Um homem foi preso em flagrante por estelionato ao cobrar R$ 400 em duas caipirinhas para uma turista francesa, nesta terça-feira (21), na praia de Copacabana, na Zona Sul do Rio. Ele foi localizado na altura do posto 4.

De acordo com a Polícia Civil, ele praticou o "golpe da maquininha" de cartão. O homem usou o equipamento adulterado para impedir que a vítima visualizasse o valor real da cobrança. Segundo a corporação, no esquema, os criminosos manipulam o aparelho para fazer cobranças acima do valor informado.

Agentes da Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (Deat) dão continuidade às investigações para identificar outros envolvidos e rastrear a movimentação financeira decorrente da fraude.