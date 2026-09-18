Anthony Garotinho (Republicanos) e a mãe, Samira Matheus - Reprodução / Instagram

Anthony Garotinho (Republicanos) e a mãe, Samira MatheusReprodução / Instagram

Publicado 18/09/2026 09:35

Morreu, na madrugada desta sexta-feira (18), aos 94 anos, a mãe do candidato ao Governo do Estado Anthony Garotinho (Republicanos) , Samira Matheus. A informação foi confirmada pela equipe do ex-governador do Rio, que teve a agenda de campanha cancelada.

Por meio de nota, a assessoria de Garotinho informou que, ao invés de seguir com a agenda prevista, o candidato irá para a cidade de Campos dos Goytacazes para o velório e sepultamento da mãe. A causa da morte não foi divulgada.

Segundo a equipe de Garotinho, o candidato cumpriria agenda em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, nesta sexta-feira. De acordo com a programação divulgada anteriormente, estavam previstas carreatas e comícios em diferentes partes do município.

Nas redes sociais, Garotinho publicou um vídeo com diferentes imagens ao lado da mãe e homenageou Samira com um longo texto na legenda.

“Minha mãe, Samira, passou anos resistindo ao inevitável. Talvez todos nós façamos isso, cada um à sua maneira. Agarramo-nos aos dias como se tempo pudesse ser convencido a nos conceder mais uma manhã, mais uma conversa mais um sorriso, mas a vida não faz acordos com ninguém”, iniciou ele.

“Mãe, não sei onde terminam as pessoas que amamos. Minha fé me faz acreditar que o amor não é algo que a morte consiga apagar. Hoje, porém, não quero respostas para todos os mistérios. Quero apenas ouvir você cantando dentro da minha memória. Que sua risada sobreviva ao silêncio. Que sua alegria seja maior do que a tristeza da sua ausência”, seguiu.

“Você não será reduzida ao dia em que partiu. Será a canção que ficou depois que sua voz se calou. E, quando a saudade apertar, vou procurar você não no dia da sua partida, mas em todos os dias em que sua alegria fez minha vida mais bonita. Descanse, mãe. Eu vou guardar você como sempre mereceu: viva, cantando e sorrindo. Te amo. Para além do tempo, da morte e de tudo aquilo que ainda não consigo compreender”, finalizou.

Quem também lamentou a morte de Samira nas redes sociais foi Clarissa Garotinho, filha de Anthony e ex-deputada federal. Nos Stories, do Instagram, ela publicou uma foto ao lado da avó e um vídeo da idosa tocando teclado para ela e o filho.

“Descanse em paz, vó”, escreveu na primeira publicação. “Esse vídeo tem uns dez anos! Nos últimos, já não ouvia mais a sua voz, não sabia mais se nos reconhecia… mas é assim que quero me lembrar de você: sempre cantando! Obrigada por ter sido tão importante na minha infância! Descanse em paz! Te amo!”, disse.