Sepultamento de Jefté dos Santos do Bonfim reuniu familiares, amigos e colegas de farda - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Sepultamento de Jefté dos Santos do Bonfim reuniu familiares, amigos e colegas de fardaReginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 18/09/2026 13:28

Familiares, amigos e colegas de farda se despediram do cabo Jefté dos Santos do Bonfim, de 38 anos, na manhã desta sexta-feira (18), no Cemitério Jardim da Saudade de Sulacap, na Zona Oeste do Rio. O policial militar morreu após ser baleado e atropelado enquanto fazia um patrulhamento na Via Light , altura de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, na quarta-feira (16).

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Durante a cerimônia, a família não quis dar declarações à imprensa. Ao O Dia, um amigo que decidiu não se identificar disse que foi criado junto de Jefté e tinha o agente como um irmão de consideração. "Arrancaram ele da gente", disse ele.



Segundo a Polícia Militar, o cabo realizava patrulhamento pelo Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE). A equipe estava fazendo um estreitamento de pista quando receberam informações sobre um roubo de veículo.



Quando os suspeitos se aproximaram, o agente deu ordem de parada, que não foi atendida. Os criminosos bateram na viatura do BPVE e balearam Jefté na cabeça, fugindo em seguida.



O policial chegou a ser socorrido pelos colegas e levado ao Hospital Geral de Nova Iguaçu. A prefeitura informou que o homem chegou em estado gravíssimo, recebeu atendimento de emergência, mas teve uma parada cardiorrespiratória. Foram realizadas manobras de reanimação, no entanto, o paciente não respondeu.



Próximo ao local onde Jefté foi baleado e atropelado, policiais prenderam os quatro suspeitos, dois homens e dois adolescentes. Um deles foi baleado na perna. A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) foi acionada e investiga o caso.



Jefté era divorciado e deixou três filhos. O cabo estava há 10 anos na Polícia Militar.

Violência contra policiais







No domingo (13), um criminoso matou a tiros o cabo O caso do agente é a terceira morte de policiais militares, envolvendo criminosos, nesta semana. Na tarde de segunda-feira (14), o cabo Rayllan Machado Carino , de 36 anos, foi assassinado à queima-roupa no Centro de São Gonçalo, na Região Metropolitana. Ele, que era lotado no 1º BPM (Venda da Cruz), estava de folga e havia acabado de sair de uma academia quando o homicídio ocorreu.No domingo (13), um criminoso matou a tiros o cabo José Luiz Porto Junior , de 42 anos, lotado no 14ª BPM (Bangu), em Senador Camará, na Zona Oeste do Rio. Na ocasião, o PM abordou suspeitos que estariam consumindo drogas na região conhecida como Orla do Viegas, quando um homem atirou sete vezes na direção dele, usando a pistola da própria vítima. O autor fugiu, mas acabou preso pela Polícia Civil.

*Colaboração: Reginaldo Pimenta