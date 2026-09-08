Tentativa de roubo ocorreu na Rua Corrêa Dutra, esquina com a Rua do Catete, no Catete - Reprodução / Google Street View

Tentativa de roubo ocorreu na Rua Corrêa Dutra, esquina com a Rua do Catete, no CateteReprodução / Google Street View

Publicado 08/09/2026 09:04

Rio - Um agente de segurança de folga reagiu a uma tentativa de roubo, na madrugada desta terça-feira (8), na Rua Corrêa Dutra, esquina com a Rua do Catete, no Catete, Zona Sul . O suspeito foi baleado e morreu no local.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 2º BPM (Botafogo) foram acionados para atender a ocorrência. No endereço, o agente de segurança relatou que reagiu à tentativa de roubo e efetuou disparos contra o criminoso. O Corpo de Bombeiros prestou atendimento no local.



Com o suspeito foram apreendidos um revólver calibre 32, quatro munições, um aparelho celular, R$ 312 em espécie e uma motocicleta.



A ocorrência foi inicialmente registrada na 9ª DP (Catete) e, posteriormente, encaminhada à Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), que ficará responsável pela investigação do caso.



Procurada, a Polícia Civil informou que as "diligências estão em andamento para esclarecer os fatos".