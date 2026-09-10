Rock in Rio reúne grandes nomes da música nacional e internacional nesta sexta - Rodrigo T. Ribeiro / Arquivo O Dia

Rock in Rio reúne grandes nomes da música nacional e internacional nesta sextaRodrigo T. Ribeiro / Arquivo O Dia

Publicado 10/09/2026 09:34 | Atualizado 10/09/2026 11:53

Funcionários de repartições públicas municipais e estaduais terão expediente reduzido, nesta sexta-feira (11), devido ao Rock in Rio. O trabalho começará às 8h e terminará às 15h. O objetivo é otimizar o deslocamento durante o quinto dia do festival. A medida foi publicada no Diário Oficial desta quinta-feira (10).

De acordo com a Prefeitura do Rio, há a expectativa de grande concentração de público nas proximidades da Cidade do Rock, localizada no Parque Olímpico, na Zona Sudoeste, e de intensa movimentação de pessoas, vindo de diferentes regiões da cidade e de outros municípios.

Ainda segundo o órgão, eventos como o Rock in Rio exigem a adoção de operações especiais de mobilidade urbana, ordenamento de trânsito, segurança, fiscalização e de transporte público. Por isso, há necessidade de minimizar os impactos do aumento da circulação de pessoas e veículos, especialmente pela região da Barra da Tijuca, também na Zona Sudoeste.

A determinação não é válida para a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), nem para Companhia Municipal de Transportes Coletivos (Mobi-Rio), assim como órgãos e entidades cujos os serviços não admitam paralisação. Eles terão o expediente determinado por ato próprio.

Estado

No Diário Oficial desta quinta-feira (10), o Governo do Estado seguiu a mesma determinação. Repartições estaduais funcionarão das 8h às 15h devido à operação especial de mobilidade para o festival. A medida também considera a expectativa de grande concentração de público na região.



"A alteração tem como objetivo otimizar os deslocamentos e contribuir para a segurança e o bem-estar da população", disse em nota.

O horário normal será mantido nas repartições cujas atividades sejam essenciais à prestação de serviços públicos imediatos à população fluminense.

Quinto dia de evento

O segundo e último fim de semana do Rock in Rio começa nesta sexta-feira (11), reunindo grandes nomes da música nacional e internacional. Após quatro dias de shows emocionantes, o festival chega ao quinto dia com o grupo sul-coreano de pop Stray Kids. Confira a programação:

Palco Mundo

- Stray Kids: 0h05

- Alok - Keep Art Human: 21h20

- Hwasa: 19h

- NEXZ: 16h40

Palco Sunset

- Jamiroquai: 22h45

- PJ Morton: 20h10



- Os Garotin convidam Duquesa: 17h50

- Jota.pê convida Luedji Luna e Zaynara: 15h30

New Dance Order

- Neelix & Vegas: 01h



- OMIKI: 0h



- Ski Aggu: 23h

- Departamento: 22h



- ANNA: 21h05



Espaço Favela

- MC Cabelinho convida TZ da Coronel: 19h10

- Puterrier & MC Carol: 16h50

- Caio Luccas: 15h



Global Village

- Soulidifield: 19h10

- Rio Bronx: 16h50

- Lambateria com Félix Robatto: 15h

Supernova

- NandaTsunami: 20h10

- Ananda: 18h

- Isa Buzzi: 16h

- Muse Maya: 14h30

Highway Stage

- Bia Méssis: 14h30 e 18h30

- Rapha Harley: 17h e 19h30