Funcionários de repartições públicas municipais e estaduais terão expediente reduzido, nesta sexta-feira (11), devido ao Rock in Rio. O trabalho começará às 8h e terminará às 15h. O objetivo é otimizar o deslocamento durante o quinto dia do festival. A medida foi publicada no Diário Oficial desta quinta-feira (10).
De acordo com a Prefeitura do Rio, há a expectativa de grande concentração de público nas proximidades da Cidade do Rock, localizada no Parque Olímpico, na Zona Sudoeste, e de intensa movimentação de pessoas, vindo de diferentes regiões da cidade e de outros municípios.
Ainda segundo o órgão, eventos como o Rock in Rio exigem a adoção de operações especiais de mobilidade urbana, ordenamento de trânsito, segurança, fiscalização e de transporte público. Por isso, há necessidade de minimizar os impactos do aumento da circulação de pessoas e veículos, especialmente pela região da Barra da Tijuca, também na Zona Sudoeste.
A determinação não é válida para a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), nem para Companhia Municipal de Transportes Coletivos (Mobi-Rio), assim como órgãos e entidades cujos os serviços não admitam paralisação. Eles terão o expediente determinado por ato próprio.
Estado
No Diário Oficial desta quinta-feira (10), o Governo do Estado seguiu a mesma determinação. Repartições estaduais funcionarão das 8h às 15h devido à operação especial de mobilidade para o festival. A medida também considera a expectativa de grande concentração de público na região.
"A alteração tem como objetivo otimizar os deslocamentos e contribuir para a segurança e o bem-estar da população", disse em nota.
O horário normal será mantido nas repartições cujas atividades sejam essenciais à prestação de serviços públicos imediatos à população fluminense.
Quinto dia de evento
O segundo e último fim de semana do Rock in Rio começa nesta sexta-feira (11), reunindo grandes nomes da música nacional e internacional. Após quatro dias de shows emocionantes, o festival chega ao quinto dia com o grupo sul-coreano de pop Stray Kids. Confira a programação:
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