Cyro Garcia (PSTU) participou de sabatina, nesta quinta-feira (10), no auditório da FecomércioCarlos Elias Junior / Agência O Dia
O Dia e Fecomércio RJ: Confira sabatina com Cyro Garcia
Candidato do PSTU participa de série de entrevistas, que conta com apoio institucional da Firjan e da ACRJ
Juliete Pantoja defende desmilitarização da polícia e reestatização da Cedae
Candidata ao governo do Rio participou da sabatina de O DIA e Fecomércio RJ nesta quinta-feira (10)
Irmã de mulher espancada até a morte relata dor dos sobrinhos: 'Medo'
Principal suspeito do crime, Alexsandro da Silva Barral, foi preso nesta quarta (9); Edvania Mayara Barbosa deixou cinco filhos
O Dia e Fecomércio RJ: Confira sabatina com Cyro Garcia
Candidato do PSTU participa de série de entrevistas, que conta com apoio institucional da Firjan e da ACRJ
MPRJ denuncia cinco por linchamento que matou ciclista em Copacabana
Cláudio Rafael Landeiro Moreira foi espancado após ser acusado injustamente de furtar uma bicicleta; um dos acusados segue foragido
O Dia e Fecomércio RJ: Confira sabatina com Juliete Pantoja
Candidata do partido Unidade Popular participou de série de entrevistas, que conta com apoio institucional da Firjan e da ACRJ
Douglas Ruas cita expansão do metrô e ocupação em sabatina do O DIA e Fecomércio Rj
Candidato ao governo do estado também abordou implementação de escolas cívicos-militares e ensino profissionalizante
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.