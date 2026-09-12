Jamiroquai empolgou fãs com sequência de hitsDaniel Pinheiro / Brazil News

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Isabelle Rosa
Referência do acid jazz e do funk moderno, o Jamiroquai levou o clima dos grandes bailes para o Palco Sunset do Rock in Rio, nesta sexta-feira (11). Totalmente à vontade, o vocalista Jay Kay esbanjou vocais marcantes e deu um show de carisma, entregando passos de dança que levaram o público à loucura.
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Rock in Rio: Jamiroquai foi o último a se apresentar no quinto dia no Palco Sunset - Daniel Pinheiro / Brazil News
Jamiroquai levou o clima dos grandes bailes para o Palco Sunset do Rock in Rio - Daniel Pinheiro / Brazil News
Referência do acid jazz e do funk moderno, Jamiroquai se apresentou no Rock in Rio - Daniel Pinheiro / Brazil News
Jamiroquai se apresentou no Palco Sunset do RIR - Daniel Pinheiro / Brazil News
Vocalista do Jamiroquai, Jay Kay esbanjou deu show de carisma - Daniel Pinheiro / Brazil News
Jamiroquai se apresentou Palco Sunset do Rock in Rio - Daniel Pinheiro / Brazil News
Vocalista do Jamiroquai, Jay Kay comandou festa no Palco Sunset do Rock in Rio - Daniel Pinheiro / Brazil News
Vocalista do Jamiroquai, Jay Kay - Daniel Pinheiro / Brazil News
Jamiroquai empolgou fãs com sequência de hits - Daniel Pinheiro / Brazil News
Roberta Sereto curtiu show do Jamiroquai no Rock in Rio - Isabelle Rosa / Agência O DIA
Cristiane Silva e Roberto Farias aproveitaram apresentação do Jamiroquai no Palco Sunset - Isabelle Rosa / Agência O DIA


A apresentação começou com "(Don't) Give Hate a Chance" e a empolgante "Little L". Na sequência, Jay fez uma rápida troca de figurino, e manteve a energia lá em cima ao som do clássico "Space Cowboy".

Durante "Alright", o cantor desceu do palco e fez questão de receber o carinho dos fãs de perto. O ritmo contagiante continuou com "Travelling Without Moving".

Vestindo um casaco com as cores da bandeira do Brasil, o vocalista colocou todo mundo para dançar ao som de "Canned Heat" e foi para a galera novamente. O repertório ainda contou com hinos como "Cosmic Girl", "Love Foolosophy" e "Virtual Insanity".

A apresentação atravessou gerações e emocionou o público. "Achei maravilhoso, me fez voltar no tempo e lembrar da minha juventude", celebrou a advogada Roberta Sereto, de 48 anos, que curtiu a noite acompanhada da filha.

A consultora de vendas Cristiane Silva, de 54, também não escondeu o entusiasmo: "Viemos exclusivamente para este show. Valeu cada segundo!".

Já o funcionário público Roberto Farias, 63, resumiu a experiência em poucas palavras: "O cara é um verdadeiro showman."