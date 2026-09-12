Banda Mumford & Sons fechou a programação do Palco SunsetReginaldo Pimenta / Agência O Dia
Uma mistura de sotaques, ritmos e poesia tomou conta da apresentação de Criolo, Amaro Freitas e Dino d’Santiago. O encontro dos artistas animou o público, que ainda ocupava os gramados da Cidade do Rock, com uma apresentação cheia de balanço.
O repertório do show incluiu faixas como “Sebastiana”, “Esperança”, “Poeta Fora da Lei” e “My Mind is Brokwn”.
O trio Gilsons, formado por José, João e Francisco, respectivamente filho e netos de Gilberto Gil, recebeu Daniela Mercury e Olodum no Palco Sunset do Rock in Rio, neste sábado (12). O encontro resultou em uma verdadeira exaltação à música baiana.
O público fez coro com "Love Love" e "Pra Gente Acordar", em uma sequência que contou ainda com "Vento Alecrim", "Desejo / Índia", “Proposta" e "Bem Me Quer", com Narcizinho.
O Olodum se juntou ao grupo nas faixas "Avisa Lá" e "Deusa do Amor". Na sequência, o trio empolgou ao cantar "Várias Queixas".
Daniela Mercury assumiu os vocais ao lado dos artistas em “Nobre Vagabundo" é Devagarinho”. O Olodum retornou em "Swingue da Cor".
A apresentação foi encerrada em clima de festa com os sucessos "Faraó", "Canto da Cidade", e o samba-enredo campeão da Estação Primeira de Mangueira para o Carnaval de 2027, “Oyá por Nós!”, no qual Daniela é intérprete.
Depois de um cortejo pelo gramado da Cidade do Rock com elementos da cultura pernambucana, João Gomes se apresentou no Palco Sunset do Rock in Rio, neste sábado (12), ao lado da Orquestra Brasileira, e fez a galera dançar um arrasta-pé. Com um repertório repleto de sucessos, o artista, considerado o Rei do Piseiro, deu um show de simpatia, interagiu com o público em vários momentos e chamou a atenção pela voz marcante.
João foi recebido com gritos pelo público, que cantou forte “Eu Tenho a Senha”. O embalo do forró seguiu em “Deusa de Itamaracá”.
Antes de soltar a voz em “Dengo”, João convocou todo mundo pra “mexer o esqueleto”. A plateia, claro, atendeu. “Não estou nem acreditando”, afirmou ele, que emendou “Aquelas Coisas” e “Pulando Etapas”.
Momentos depois, João foi surpreendido por Mestrinho com um abraço. O sanfoneiro faz parte do projeto “Dominguinhos” com o artista pernambucano e Jota.pê.
A animação continuou lá no alto com “Lembrei de Nós” e “Aderrada por Tu”. O setlist seguiu com “Confidências”, “Anjo Querubim” e “Ai Que Saudade D’Ocê”.
O espetáculo se transformou em um verdadeiro carnaval fora de época com “Frevo Mulher”. Os sucessos “Sala de Reboco”, “Meu Cenário”, “Filho do Dono” e “Você Endoideceu Meu Coração” surgiram logo em seguida.
Um dos pontos altos do show foi nas músicas “Meu Pedaço de Pecado” e “Mete um Block Nele”. Nelas, o público vibrou e fez coro. João encerrou o espetáculo com “Guerreiro Menino”, “As Quatro Estações” e “Fogueirinha”.
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