Fãs encaram maratona na grade do Rock in Rio e pedem cantora como headliner - Isabelle Rosa/Agência O Dia

Fãs encaram maratona na grade do Rock in Rio e pedem cantora como headlinerIsabelle Rosa/Agência O Dia

Publicado 12/09/2026 15:37

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A psicopedagoga Beatriz Souza, de 27 anos, veio de Magé e garante que a espera vale cada segundo. Na fila desde as 9h da manhã, ela não esconde a ansiedade: “Ainda estou sem acreditar. Espero por esse momento desde os meus 11 anos. É o meu primeiro Rock in Rio e o meu primeiro show da Demi. Tenho certeza de que vai ser extraordinário!”Para aguentar firme até às 21h20, horário marcado para a apresentação, o kit de sobrevivência já estava pronto: “Trouxe sanduíche, água, biscoito e chiclete. Já fui até ao banheiro!”, diverte-se.Morador da Baixada Fluminense, Wellington Fabiano enfrentou percalços para conquistar seu lugar ao sol, mas garante que o sufoco passou. “Cheguei às 8h30. Saí correndo até a grade e cheguei a passar mal, mas agora já está tudo bem.” Fã da cantora desde a adolescência, ele sonha alto para a noite: “Espero que ela me chame no palco para cantar junto!”Acompanhando o amigo na jornada, a administradora Luiza Rodrigues, de 23 anos, se contagiou pela energia do colega. “Não sou tão fã quanto ele, mas gosto das músicas e vim para curtir esse momento ao lado dele.”O amor pela artista também motivou viagens longas. A engenheira de alimentos Bárbara Cristina, de 32 anos, veio de São Paulo especialmente para o festival e acompanha Demi há 17 anos. Firme na grade, ela veio sozinha, mas já fez novos amigos na fila. “O que faz a gente aguentar toda essa maratona é o amor”, resume ela, que chegou à Cidade do Rock às 8h30.Uma unanimidade entre eles: todos queriam Demi como a headliner deste sábado (12). “É a melhor”, destaca Bárbara.