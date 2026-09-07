Rock in Rio reúne grandes nomes da música nacional e internacional nesta segunda-feira (7)Rodrigo T. Ribeiro / Agência O DIA

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Rodrigo T Ribeiro
Rio - O primeiro fim de semana do Rock in Rio chega ao fim nesta segunda-feira (7), feriado de 7 de Setembro, com uma programação para todos os gostos. A Cidade do Rock recebe uma verdadeira mistura de estilos, reunindo nomes como Elton John, Gilberto Gil, Jon Batiste, Luísa Sonza, Vanessa da Mata, Laufey, Péricles, Roupa Nova e Belo.
O grande destaque da noite é Elton John, que encerra a programação do Palco Mundo em uma apresentação histórica. O cantor britânico sobe ao palco às 23h. Antes dele, o público poderá conferir Gilberto Gil, às 20h30, Jon Batiste, às 18h15, e Luísa Sonza com Roberto Menescal, às 16h10.
No Palco Sunset, a programação começa com Vanessa da Mata convidando Rubel, às 15h, seguida por Roupa Nova com Guilherme Arantes, Péricles cantando Motown e Laufey. No Espaço Favela, o público poderá curtir, entre outros nomes, Belo, que se apresenta às 18h20.
A diversidade musical é justamente uma das marcas desta edição do festival, colocando lado a lado diferentes gerações, estilos e públicos em uma mesma Cidade do Rock.
Serviço
Para quem vai ao festival nesta segunda-feira, a principal recomendação é deixar o carro em casa e optar pelo transporte público. BRT e metrô são as melhores opções para chegar à Cidade do Rock e também para retornar após os shows.
O público também deve ficar atento à previsão de chuva. A capa de chuva é item indispensável para completar o look do festival, além de roupas confortáveis e calçados adequados para encarar uma longa noite na Cidade do Rock.
A dica é chegar cedo, organizar o roteiro dos shows e ficar atento aos horários e orientações de transporte ao longo do dia. E todos os detalhes da programação, os bastidores, os shows e os principais acontecimentos do Rock in Rio você acompanha nas mídias digitais do Jornal O Dia.