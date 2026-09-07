Rock in Rio reúne grandes nomes da música nacional e internacional nesta segunda-feira (7)Rodrigo T. Ribeiro / Agência O DIA
Elton John e Gilberto Gil encerram primeiro fim de semana do RIR
Feriado de 7 de Setembro reúne grandes nomes da música brasileira e internacional na Cidade do Rock; público deve ficar atento à chuva e priorizar o transporte público
Elton John e Gilberto Gil encerram primeiro fim de semana do RIR
Feriado de 7 de Setembro reúne grandes nomes da música brasileira e internacional na Cidade do Rock; público deve ficar atento à chuva e priorizar o transporte público
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