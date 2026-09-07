Jon Batiste se apresenta no Palco Mundo do Rock in Rio, nesta segunda-feira (07). - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Jon Batiste se apresenta no Palco Mundo do Rock in Rio, nesta segunda-feira (07).Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 07/09/2026 19:53 | Atualizado 07/09/2026 20:13

fotogaleria

Com um sorriso no rosto, o multiartista mostrou sua habilidade ao piano e chamou a atenção com vocais potentes e momentos de improvisação. O repertório também abriu espaço para a cultura brasileira. Um dos momentos de destaque ocorreu com o clássico "Mas que Nada", de Jorge Ben Jor.Durante "Butterfly", faixa do álbum "World Music Radio", o cantor fez um discurso ao lado da bailarina Ingrid Silva e foi intensamente aplaudido. Emocionado, ele abraçou a dançarina antes de agradecer ao público. "Enquanto cantamos, estamos brilhando! Cantem com a alma de vocês. Eu te amo, Rio", declarou.A mistura entre o repertório internacional e elementos da música nacional agradou quem acompanhou o espetáculo. O engenheiro João Rafael, de 58 anos, destacou a qualidade musical da apresentação. "Adorei o show. Surpreendente, gostoso, show bem feito, som gostoso. É bom ouvir som mesmo, de verdade", afirmou.Para ele, a valorização da produção brasileira por um músico estrangeiro também tornou a apresentação especial. "É legal ter essa abertura. Quando o cara é instrumentalista, como ele, tem um ouvido especial, e a música brasileira é especial. O som feito aqui pela gente é especial. Dá orgulho disso e dá orgulho quando o cara vê e reconhece", disse.A funcionária pública Meire Alonso, de 57 anos, moradora de Santos, em São Paulo, contou que conheceu o trabalho do artista em 2022, quando ele ganhou destaque no Grammy. "Achei maravilhoso. Eu tive a oportunidade de conhecer o Jon Batiste em 2022, quando ele ganhou o Grammy. Foi aí que descobri que ele existia. Ele é maravilhoso, multi-instrumentista, muito talentoso. Foi fantástico o show. Adoramos", contou.Meire também elogiou a presença de músicos brasileiros e a aproximação entre as culturas. "Ter trazido essa brasilidade e pessoas do Brasil foi muito bonito. Acho que é importante para a nossa identidade, aproximar as culturas. Foi muito legal", completou.