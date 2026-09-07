O cantor Gilberto Gil se apresenta no Palco Mundo do Rock in Rio, nesta segunda-feira (07). - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

O cantor Gilberto Gil se apresenta no Palco Mundo do Rock in Rio, nesta segunda-feira (07).Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 07/09/2026 22:56

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"Estive aqui no primeiro. Talvez seja o último... Vamos ver. Preciso descansar um pouco", pontuou.O show começou de forma emocionante na Cidade do Rock. Enquanto o telão exibia momentos marcantes de antigas edições, um espetáculo pirotécnico tomou conta do céu na Barra Olímpica. O público vibrou com as imagens e aumentou o coro quando o ídolo da MPB abriu a apresentação com "Palco".Em sua sexta participação no festival, Gil enfileirou grandes sucessos, como "Cérebro Eletrônico", "Andar com Fé" e "Toda Menina Baiana", e manteve a plateia animada ao longo da apresentação.O público cantou em coro durante todo o espetáculo. Em um dos momentos mais marcantes da noite, Gil dividiu o palco com filhas e netas para interpretar "Ovelha Negra", clássico de Rita Lee.A pedagoga Armanda Ferreira Mendes, de 65 anos, se disse impactada pela apresentação. "Nossa, eu estou impactada. Amo, amo essa energia. Em especial, adoro tudo que é de Gilberto Gil e da família deles. E gosto muito do Rock in Rio em si", afirmou.Ela contou ainda que aquela foi uma oportunidade especial de assistir ao artista. "Gilberto Gil, em especial, eu ainda não tive a oportunidade de vê-lo na turnê dele, 'Tempo Rei'. Eu tive problemas de saúde, infelizmente não pude. Mas eu vou a muitos shows", explicou.O médico Cláudio Souza, de São Paulo, também elogiou a apresentação e destacou as referências presentes no repertório. "Foi um show fantástico do Gil. Ele conseguiu trazer muito do que é dele, trouxe releituras de outras músicas, de pessoas que são muito queridas", avaliou, ao citar nomes como Cazuza e Chico Science.Ao comentar a possibilidade de despedida do músico do festival, Cláudio afirmou acreditar que Gil continuará ligado à música enquanto tiver disposição. "Enquanto ele tiver força, eu acho que ele vai estar fazendo música e mostrando pra gente", disse.