O cantor Gilberto Gil se apresenta no Palco Mundo do Rock in Rio, nesta segunda-feira (07).Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia
"Estive aqui no primeiro. Talvez seja o último... Vamos ver. Preciso descansar um pouco", pontuou.
O show começou de forma emocionante na Cidade do Rock. Enquanto o telão exibia momentos marcantes de antigas edições, um espetáculo pirotécnico tomou conta do céu na Barra Olímpica. O público vibrou com as imagens e aumentou o coro quando o ídolo da MPB abriu a apresentação com "Palco".
Em sua sexta participação no festival, Gil enfileirou grandes sucessos, como "Cérebro Eletrônico", "Andar com Fé" e "Toda Menina Baiana", e manteve a plateia animada ao longo da apresentação.
O público cantou em coro durante todo o espetáculo. Em um dos momentos mais marcantes da noite, Gil dividiu o palco com filhas e netas para interpretar "Ovelha Negra", clássico de Rita Lee.
A pedagoga Armanda Ferreira Mendes, de 65 anos, se disse impactada pela apresentação. "Nossa, eu estou impactada. Amo, amo essa energia. Em especial, adoro tudo que é de Gilberto Gil e da família deles. E gosto muito do Rock in Rio em si", afirmou.
Ela contou ainda que aquela foi uma oportunidade especial de assistir ao artista. "Gilberto Gil, em especial, eu ainda não tive a oportunidade de vê-lo na turnê dele, 'Tempo Rei'. Eu tive problemas de saúde, infelizmente não pude. Mas eu vou a muitos shows", explicou.
O médico Cláudio Souza, de São Paulo, também elogiou a apresentação e destacou as referências presentes no repertório. "Foi um show fantástico do Gil. Ele conseguiu trazer muito do que é dele, trouxe releituras de outras músicas, de pessoas que são muito queridas", avaliou, ao citar nomes como Cazuza e Chico Science.
Ao comentar a possibilidade de despedida do músico do festival, Cláudio afirmou acreditar que Gil continuará ligado à música enquanto tiver disposição. "Enquanto ele tiver força, eu acho que ele vai estar fazendo música e mostrando pra gente", disse.
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