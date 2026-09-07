Eddy Gama curte o Rock in Rio no feriado da Independência e faz apelo por um novo amor: 'Mandem cartas' - Rodrigo T. Ribeiro/Agência O Dia

Eddy Gama curte o Rock in Rio no feriado da Independência e faz apelo por um novo amor: 'Mandem cartas'Rodrigo T. Ribeiro/Agência O Dia

Publicado 07/09/2026 21:08

Ed Gama chegou ao Rock in Rio nesta segunda-feira (7), feriado da Independência do Brasil, esbanjando animação. No clima do show de Péricles, o artista, que integra o elenco do Domingão com Huck , aproveitou a passagem pelo festival para curtir a programação e, entre uma brincadeira e outra, revelou que está à procura de um novo amor.

Com bom humor, Ed fez um apelo durante a entrevista: quer alguém para dividir os momentos românticos do festival. “Eu queria dar um amor para poder estar curtindo a abraçadinha, sabe? Agarradinha. Inclusive, fica aqui o apelo também, aproveitando o espaço. Mandem cartas”, brincou.

A procura pelo par ideal ganhou até um pedido especial. Em meio à programação repleta de artistas que apostam no romantismo, como Belo e Vanessa da Mata, Ed revelou que gostaria de viver o clima apaixonado acompanhado.

Enquanto o amor não chega, ele aproveitou para tietar Péricles. Fã do cantor, Ed elogiou a apresentação e fez um pedido ao artista. “Para mim, o Péricles, todo mundo chama ele de Rei da Voz e não é à toa. O cara é um show à parte. Inclusive, aproveito o espaço aqui do jornal para pedir para o Péricles lançar um álbum com o que ele cantou aqui hoje, porque está um espetáculo sensacional”, declarou.

A música, aliás, tem um significado especial na trajetória de Ed. Ele contou que cantar faz parte da sua vida desde a infância e que a participação em um projeto com a banda Calcinha Preta representa a realização de um sonho antigo.

“Desde criança gosto de cantar. Inclusive, a primeira manifestação artística na frente do público que fiz foi cantar. Fiz aula de música quando era criança, participava da banda da escola de música e fazia show em barzinho. Já fiz show em inauguração de supermercado. Então, hoje estou cantando e gravando com a Calcinha Preta, uma banda que sou fã. Vou realizar um sonho. Estou muito feliz”, contou.

A televisão também ocupa um lugar especial nessa história. Natural de Maceió, Ed lembrou que, quando criança, costumava brincar que fazia parte da televisão. Hoje, vivendo essa realidade no Domingão com Huck, ele celebra a oportunidade de estar ao lado de grandes nomes que sempre admirou.

“Lá em Maceió, quando eu era criança, minha brincadeira favorita era brincar que eu era da televisão, que eu era apresentador, que eu vivia naquele mundo da celebridade. Participar disso é muito legal. Eu sou muito feliz lá no Domingão”, afirmou.

Ed ainda destacou os encontros com personalidades que admira. “Um dia você convive com Tony Ramos, outro dia está com Sheila Mello, Sheila Carvalho, outro dia está com Ivete Sangalo, Xuxa. Além de estar ali recebendo para isso, eu estou conhecendo meus ídolos. É muito legal”, contou.

De olho na saúde

Além da carreira, Ed também vive uma fase de transformação pessoal. O artista revelou que passou a se dedicar intensamente aos exercícios físicos e já disputou duas meias-maratonas neste ano.

“Virei atleta. Estou correndo, fazendo várias corridas. Corri duas meias-maratonas esse ano. Mudei totalmente a química do meu cérebro”, contou.

A mudança, segundo ele, foi motivada principalmente pela busca por mais saúde e qualidade de vida. “A parte estética vem, mas o mais importante é a saúde e o psicológico, que melhorou 300%”, afirmou.

Ed revelou ainda que chegou a enfrentar problemas de saúde e decidiu mudar completamente seus hábitos. “A minha saúde estava muito debilitada. Eu estava muito ferrado do joelho, minhas taxas… Aquele exame de sangue que a gente faz e descobre que a gente está podre por dentro. Aí eu fui atrás para mudar e mudou tudo”, contou.

Para ele, porém, a maior transformação aconteceu na mente. “A cabeça, o mental, a minha qualidade de vida, a minha alegria de viver, a minha disposição para fazer as coisas foram o maior ganho”, destacou.

E o Rock in Rio ainda terá mais Ed Gama. Ele contou que voltará ao festival para acompanhar a programação de Demi Lovato e Stray Kids, desta vez também trabalhando na cobertura para a Globo.

“Vou curtir um K-Pop com a galera”, brincou.