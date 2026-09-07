Luísa Sonza se apresenta no Palco Mundo do Rock in Rio, nesta segunda-feira (07).Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia
Luísa convidou Menescal para subir ao palco. Em seguida, cantou o sucesso "Chico", enquanto o músico a acompanhava ao violão. Os artistas ainda apresentaram "Você", de Roberto Menescal, "Samba de Verão", além da parceria dos dois, a canção "Um Pouco de Mim".
Acompanhada por bailarinos, Luísa animou o público com coreografias das músicas "No Es Lo Mío", "Modo Turbo", "Campo de Morango", "Sonhei Contigo", "Motinha 2.0 (Mete Marcha)", "Sou Musa do Verão", "Tropical Paradise", "Dona Aranha", "Telefone" e mais.
A artista falou sobre a mistura de diferentes estilos musicais, ressaltando a diversidade do país. "Isso é Brasil", disse Luísa.
"Que o Amor Morra", "penhasco." e "penhasco2" também fizeram parte do repertório do show. No mesmo palco, também se apresentam Jon Batiste, Gilberto Gil e Elton John.
Apesar de já ter prestigiado a ídola outras vezes, Maria Luiza Andrade, de 19 anos, achou a apresentação surpreendente. "Incrível. Sempre vou nos shows da Luísa, mas ela nunca fez algo tão bom quanto isso. Realmente foi o show da carreira. E tomara que ela traga mais vezes para eu ir e ver de novo", disse a influenciadora digital.
O comunicador Michael Silva, de 24 anos, também aprovou as escolhas realizadas pela artista. "Ela foi a melhor do mundo!!! Entregou conceito, eras passadas e atuais."
Matheus Frigues, de 18 anos, também aprovou o show da diva pop. "Achei incrível, magnífico. Estou em choque ainda. Ela superou todas as minhas expectativas."
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