Luísa Sonza se apresenta no Palco Mundo do Rock in Rio, nesta segunda-feira (07).Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

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Mylena Moura
Rio - Luísa Sonza abriu os shows do Palco Mundo do Rock in Rio 2026, nesta segunda-feira (7), misturando diferentes ritmos, como pop, funk e MPB. A apresentação teve direito a coreografias e à participação do músico Roberto Menescal. A cantora iniciou o show com uma sequência de canções, incluindo "Santa Maculada", "Lança Perfume", "Loira Gelada" e mais.
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Luísa Sonza se apresenta no Palco Mundo do Rock in Rio, nesta segunda-feira (07). - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia
Luísa Sonza se apresenta no Palco Mundo do Rock in Rio, nesta segunda-feira (07). - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia
Luísa Sonza se apresenta no Palco Mundo do Rock in Rio, nesta segunda-feira (07). - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia
Luísa Sonza se apresenta no Palco Mundo do Rock in Rio, nesta segunda-feira (07). - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia
Luísa Sonza se apresenta no Palco Mundo do Rock in Rio, nesta segunda-feira (07). - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia
Luísa Sonza se apresenta no Palco Mundo do Rock in Rio, nesta segunda-feira (07). - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia
Michael Andrade no show da Luísa Sonza no Rock in Rio 2026 - Mylena Moura / Agência O Dia
Matheus Frigues no show da Luísa Sonza no Rock in Rio 2026 - Mylena Moura / Agência O Dia
Maria Luiza Andrade - Mylena Moura / Agência O Dia

Luísa convidou Menescal para subir ao palco. Em seguida, cantou o sucesso "Chico", enquanto o músico a acompanhava ao violão. Os artistas ainda apresentaram "Você", de Roberto Menescal, "Samba de Verão", além da parceria dos dois, a canção "Um Pouco de Mim".

Acompanhada por bailarinos, Luísa animou o público com coreografias das músicas "No Es Lo Mío", "Modo Turbo", "Campo de Morango", "Sonhei Contigo", "Motinha 2.0 (Mete Marcha)", "Sou Musa do Verão", "Tropical Paradise", "Dona Aranha", "Telefone" e mais.

A artista falou sobre a mistura de diferentes estilos musicais, ressaltando a diversidade do país. "Isso é Brasil", disse Luísa.

"Que o Amor Morra", "penhasco." e "penhasco2" também fizeram parte do repertório do show. No mesmo palco, também se apresentam Jon Batiste, Gilberto Gil e Elton John.

Apesar de já ter prestigiado a ídola outras vezes, Maria Luiza Andrade, de 19 anos, achou a apresentação surpreendente. "Incrível. Sempre vou nos shows da Luísa, mas ela nunca fez algo tão bom quanto isso. Realmente foi o show da carreira. E tomara que ela traga mais vezes para eu ir e ver de novo", disse a influenciadora digital.

O comunicador Michael Silva, de 24 anos, também aprovou as escolhas realizadas pela artista. "Ela foi a melhor do mundo!!! Entregou conceito, eras passadas e atuais."

Matheus Frigues, de 18 anos, também aprovou o show da diva pop. "Achei incrível, magnífico. Estou em choque ainda. Ela superou todas as minhas expectativas."