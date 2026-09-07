Luísa Sonza se apresenta no Palco Mundo do Rock in Rio, nesta segunda-feira (07). - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Luísa Sonza se apresenta no Palco Mundo do Rock in Rio, nesta segunda-feira (07).Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 07/09/2026 19:27 | Atualizado 07/09/2026 19:28

Rio - Luísa Sonza abriu os shows do Palco Mundo do Rock in Rio 2026, nesta segunda-feira (7), misturando diferentes ritmos, como pop, funk e MPB. A apresentação teve direito a coreografias e à participação do músico Roberto Menescal. A cantora iniciou o show com uma sequência de canções, incluindo "Santa Maculada", "Lança Perfume", "Loira Gelada" e mais.