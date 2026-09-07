Roupa Nova se apresenta no Palco Sunset do Rock in Rio 2026Daniel Pinheiro / Brazil News
A banda começou a apresentação com uma sequência de hits, como "Linda Demais", "Dona" e "Chama". O baterista Serginho Herval assumiu o vocal em "A Viagem", e os fãs acompanharam a música em coro. Acompanhado por um grupo de mulheres na percussão, formado por Mila Schiavo, o grupo soltou a voz com a canção "Maria, Maria", de Milton Nascimento.
Dono da música-tema do festival, "Se a Vida Começasse Agora", o Roupa Nova apresentou a canção e celebrou sua história com o evento. O baixista e cantor Nando convidou a plateia a soltar a voz com "A Força do Amor".
Em um pedido por paz, Nando orientou a plateia a acender as lanternas dos celulares antes de cantar "A Paz (Heal The World)". Durante "Volta Pra Mim", os integrantes homenagearam o amigo e ex-vocalista. "É tudo por você, meu irmão", disse Fábio Nestares, que pediu aplausos para Paulinho.
Os fãs também soltaram a voz e bateram palmas em "Coração Pirata". Por fim, o grupo voltou a empolgar a plateia com "Whisky a Go Go".
Para a professora Elisabete Conceição, de 69 anos, o show reuniu duas paixões. "Já fui em vários shows do Roupa Nova e eu [também] gosto muito [do Guilherme]."
Marli Lobato, de 65 anos, passou a paixão pela banda para a filha, Jaqueline Lobato, de 41. "Eu gosto muito. É minha música de infância porque minha mãe ouvia muito", contou a professora.
Marli celebrou a oportunidade de viver o momento especial com a filha. "Muito legal. Porque eu sempre vou ao show deles e ela nunca foi", disse a dona de casa.
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