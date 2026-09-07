Roupa Nova se apresenta no Palco Sunset do Rock in Rio 2026Daniel Pinheiro / Brazil News

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Mylena Moura
Rio - O Roupa Nova subiu ao Palco Sunset do Rock in Rio 2026, nesta segunda-feira (7), e emocionou o público com um repertório repleto de sucessos. O show teve direito à participação do cantor e compositor Guilherme Arantes e a uma homenagem ao ex-vocalista Paulinho, que morreu em dezembro de 2020.

A banda começou a apresentação com uma sequência de hits, como "Linda Demais", "Dona" e "Chama". O baterista Serginho Herval assumiu o vocal em "A Viagem", e os fãs acompanharam a música em coro. Acompanhado por um grupo de mulheres na percussão, formado por Mila Schiavo, o grupo soltou a voz com a canção "Maria, Maria", de Milton Nascimento.

Dono da música-tema do festival, "Se a Vida Começasse Agora", o Roupa Nova apresentou a canção e celebrou sua história com o evento. O baixista e cantor Nando convidou a plateia a soltar a voz com "A Força do Amor".
Ao receber Guilherme Arantes, a banda cantou "Cheia de Charme" e animou os fãs. O convidado celebrou: "Isso aqui é um sonho. [É] maravilhoso estar aqui".

Em um pedido por paz, Nando orientou a plateia a acender as lanternas dos celulares antes de cantar "A Paz (Heal The World)". Durante "Volta Pra Mim", os integrantes homenagearam o amigo e ex-vocalista. "É tudo por você, meu irmão", disse Fábio Nestares, que pediu aplausos para Paulinho.

Os fãs também soltaram a voz e bateram palmas em "Coração Pirata". Por fim, o grupo voltou a empolgar a plateia com "Whisky a Go Go".

Para a professora Elisabete Conceição, de 69 anos, o show reuniu duas paixões. "Já fui em vários shows do Roupa Nova e eu [também] gosto muito [do Guilherme]."

Marli Lobato, de 65 anos, passou a paixão pela banda para a filha, Jaqueline Lobato, de 41. "Eu gosto muito. É minha música de infância porque minha mãe ouvia muito", contou a professora.

Marli celebrou a oportunidade de viver o momento especial com a filha. "Muito legal. Porque eu sempre vou ao show deles e ela nunca foi", disse a dona de casa.
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Roupa Nova se apresenta no Palco Sunset do Rock in Rio 2026
Elisabete Conceição no show do Roupa Nova no Rock in Rio 2026
Marli Lobato e Jaqueline Lobato Marli Lobato e Jaqueline Lobato
Roupa Nova se apresenta no Palco Sunset do Rock in Rio 2026
Roupa Nova se apresenta no Palco Sunset do Rock in Rio 2026
Roupa Nova se apresenta no Palco Sunset do Rock in Rio 2026
Roupa Nova se apresenta no Palco Sunset do Rock in Rio 2026
Roupa Nova se apresenta no Palco Sunset do Rock in Rio 2026
Roupa Nova se apresenta no Palco Sunset do Rock in Rio 2026
Roupa Nova se apresenta no Palco Sunset do Rock in Rio 2026
Guilherme Arantes participa do show do Roupa Nova no Rock in Rio 2026