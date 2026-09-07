Roupa Nova se apresenta no Palco Sunset do Rock in Rio 2026 - Daniel Pinheiro / Brazil News

Roupa Nova se apresenta no Palco Sunset do Rock in Rio 2026Daniel Pinheiro / Brazil News

Publicado 07/09/2026 22:36





A banda começou a apresentação com uma sequência de hits, como "Linda Demais", "Dona" e "Chama". O baterista Serginho Herval assumiu o vocal em "A Viagem", e os fãs acompanharam a música em coro. Acompanhado por um grupo de mulheres na percussão, formado por Mila Schiavo, o grupo soltou a voz com a canção "Maria, Maria", de Milton Nascimento.



Dono da música-tema do festival, "Se a Vida Começasse Agora", o Roupa Nova apresentou a canção e celebrou sua história com o evento. O baixista e cantor Nando convidou a plateia a soltar a voz com "A Força do Amor". Rio - O Roupa Nova subiu ao Palco Sunset do Rock in Rio 2026, nesta segunda-feira (7), e emocionou o público com um repertório repleto de sucessos. O show teve direito à participação do cantor e compositor Guilherme Arantes e a uma homenagem ao ex-vocalista Paulinho, que morreu em dezembro de 2020.A banda começou a apresentação com uma sequência de hits, como "Linda Demais", "Dona" e "Chama". O baterista Serginho Herval assumiu o vocal em "A Viagem", e os fãs acompanharam a música em coro. Acompanhado por um grupo de mulheres na percussão, formado por Mila Schiavo, o grupo soltou a voz com a canção "Maria, Maria", de Milton Nascimento.Dono da música-tema do festival, "Se a Vida Começasse Agora", o Roupa Nova apresentou a canção e celebrou sua história com o evento. O baixista e cantor Nando convidou a plateia a soltar a voz com "A Força do Amor".

Ao receber Guilherme Arantes, a banda cantou "Cheia de Charme" e animou os fãs. O convidado celebrou: "Isso aqui é um sonho. [É] maravilhoso estar aqui".



Em um pedido por paz, Nando orientou a plateia a acender as lanternas dos celulares antes de cantar "A Paz (Heal The World)". Durante "Volta Pra Mim", os integrantes homenagearam o amigo e ex-vocalista. "É tudo por você, meu irmão", disse Fábio Nestares, que pediu aplausos para Paulinho.



Os fãs também soltaram a voz e bateram palmas em "Coração Pirata". Por fim, o grupo voltou a empolgar a plateia com "Whisky a Go Go".



Para a professora Elisabete Conceição, de 69 anos, o show reuniu duas paixões. "Já fui em vários shows do Roupa Nova e eu [também] gosto muito [do Guilherme]."



Marli Lobato, de 65 anos, passou a paixão pela banda para a filha, Jaqueline Lobato, de 41. "Eu gosto muito. É minha música de infância porque minha mãe ouvia muito", contou a professora.



Marli celebrou a oportunidade de viver o momento especial com a filha. "Muito legal. Porque eu sempre vou ao show deles e ela nunca foi", disse a dona de casa.