Drone da PM flagrou fuga de criminosos do Terceiro Comando Puro (TCP) em Senador CamaráDivulgação

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Thalita Queiroz
Rio - Imagens feitas por um drone da Polícia Militar flagraram criminosos do Terceiro Comando Puro (TCP) fugindo por uma extensa área de mata em Senador Camará, na Zona Oeste, nesta sexta-feira (28). O momento aconteceu durante uma operação realizada pelo 14º BPM (Bangu) nas comunidades do 48, Sapo e Sossego. Veja o vídeo abaixo.
Na gravação, é possível ver ao menos seis traficantes subindo por uma região de mata. Em outro momento, um dos criminosos aparece arrastando um objeto que aparenta ser um armamento. Confira:


Ainda durante a ação, moradores relataram nas redes sociais um clima de grande tensão nos acessos a Senador Camará. Na Estrada do Taquaral, uma das vias que levam às comunidades, um caminhão foi atravessado na pista para impedir o avanço de viaturas policiais.

De acordo com a PM, os agentes atuaram para combater a ação de criminosos e cumprir mandados de prisão. Na comunidade do 48, os militares prenderam um suspeito e apreenderam dois fuzis e drogas. Devido à operação, 38 escolas municipais e quatro estaduais suspenderam as aulas nesta sexta-feira.
Uso de drones

O uso de drones pelas forças de segurança pública tem se intensificado. No último domingo (23), uma ação integrada entre a 1ª Companhia de Drones da Prefeitura de Belford Roxo e o 39º BPM terminou com criminosos presos e a apreensão de armas, granadas e drogas no bairro Shangrilá, em Belford Roxo.

Durante o patrulhamento aéreo, operadores da Companhia de Drones identificaram homens armados que estariam ligados à facção criminosa Comando Vermelho e tentavam estabelecer um ponto de venda de drogas na região.

A tecnologia também tem sido utilizada por criminosos. Traficantes do Complexo da Penha, na Zona Norte, estariam fornecendo instruções sobre o uso de drones para outros criminosos em uma quadra da comunidade, em uma espécie de "curso do crime". A Polícia Civil investiga o caso.

No início deste mês, moradores do Quitungo, na Zona Norte, registraram drones sobrevoando a comunidade. Os equipamentos teriam lançado granadas na região. No dia 1º de agosto, moradores do Dourado, em Cordovil, relataram o lançamento de uma granada durante uma festa de rua. E em julho, o Esquadrão Antibomba da Core identificou, em Curicica, vestígios compatíveis com explosivos improvisados lançados por drones.