Drone da PM flagrou fuga de criminosos do Terceiro Comando Puro (TCP) em Senador Camará - Divulgação

Drone da PM flagrou fuga de criminosos do Terceiro Comando Puro (TCP) em Senador CamaráDivulgação

Publicado 28/08/2026 15:30 | Atualizado 28/08/2026 15:36

Drone da Polícia Militar flagra criminosos fugindo por área de mata em Senador Camará durante uma operação nesta sexta-feira (28).



Crédito: Divulgação pic.twitter.com/ZAI4eysySc — Jornal O Dia (@jornalodia) August 28, 2026

Na gravação, é possível ver ao menos seis traficantes subindo por uma região de mata. Em outro momento, um dos criminosos aparece arrastando um objeto que aparenta ser um armamento. Confira:Ainda durante a ação, moradores relataram nas redes sociais um clima de grande tensão nos acessos a Senador Camará. Na Estrada do Taquaral, uma das vias que levam às comunidades, um caminhão foi atravessado na pista para impedir o avanço de viaturas policiais.De acordo com a PM, os agentes atuaram para combater a ação de criminosos e cumprir mandados de prisão. Na comunidade do 48, os militares prenderam um suspeito e apreenderam dois fuzis e drogas. Devido à operação, 38 escolas municipais e quatro estaduais suspenderam as aulas nesta sexta-feira.