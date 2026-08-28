Drone da PM flagrou fuga de criminosos do Terceiro Comando Puro (TCP) em Senador CamaráDivulgação
Drone da Polícia Militar flagra criminosos fugindo por área de mata em Senador Camará durante uma operação nesta sexta-feira (28).— Jornal O Dia (@jornalodia) August 28, 2026
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Ainda durante a ação, moradores relataram nas redes sociais um clima de grande tensão nos acessos a Senador Camará. Na Estrada do Taquaral, uma das vias que levam às comunidades, um caminhão foi atravessado na pista para impedir o avanço de viaturas policiais.
De acordo com a PM, os agentes atuaram para combater a ação de criminosos e cumprir mandados de prisão. Na comunidade do 48, os militares prenderam um suspeito e apreenderam dois fuzis e drogas. Devido à operação, 38 escolas municipais e quatro estaduais suspenderam as aulas nesta sexta-feira.
O uso de drones pelas forças de segurança pública tem se intensificado. No último domingo (23), uma ação integrada entre a 1ª Companhia de Drones da Prefeitura de Belford Roxo e o 39º BPM terminou com criminosos presos e a apreensão de armas, granadas e drogas no bairro Shangrilá, em Belford Roxo.
Durante o patrulhamento aéreo, operadores da Companhia de Drones identificaram homens armados que estariam ligados à facção criminosa Comando Vermelho e tentavam estabelecer um ponto de venda de drogas na região.
A tecnologia também tem sido utilizada por criminosos. Traficantes do Complexo da Penha, na Zona Norte, estariam fornecendo instruções sobre o uso de drones para outros criminosos em uma quadra da comunidade, em uma espécie de "curso do crime". A Polícia Civil investiga o caso.
No início deste mês, moradores do Quitungo, na Zona Norte, registraram drones sobrevoando a comunidade. Os equipamentos teriam lançado granadas na região. No dia 1º de agosto, moradores do Dourado, em Cordovil, relataram o lançamento de uma granada durante uma festa de rua. E em julho, o Esquadrão Antibomba da Core identificou, em Curicica, vestígios compatíveis com explosivos improvisados lançados por drones.
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