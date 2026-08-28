Condenado pelo feminicídio de policial militar, Michel José da Silva foi preso em Santa CruzReprodução de vídeo
Condenado por feminicídio de policial militar é detido em Santa Cruz
Polícia Civil realizou a prisão durante a Operação Captura, nesta quinta-feira (27), na Zona Oeste; crime ocorreu em abril de 2020
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Operação apreende facas, tesouras e simulacro de arma em Jacarepaguá
Ação da Subprefeitura e da Seop retirou barracas e recolheu 20 toneladas de resíduos na Taquara, atendendo solicitações de moradores
Catedral Metropolitana ganha nova iluminação cênica
Implementação do sistema de luzes faz parte das celebrações pelos 50 anos do templo, comemorados em 2026
Delegado é ameaçado por réu durante depoimento no Tribunal do Júri
Leonardo Affonso relatou que o miliciano Ronan Azevedo Bento fez um gesto de ameaça de morte em direção ao policial e disse: 'Vou te pegar'
Lessa admite ansiedade para matar Marielle: 'Overdose de ganância e ambição'
Declaração foi dada em entrevista à TV Record, exibida nesta quinta-feira (28); Ex-PM cumpre pena no Complexo Penitenciário da Papuda
Morto em ataque a tiros, sargento da Marinha aguardava conserto em moto
Yuri Cardoso Dias Barreto foi um dos atingidos em ação criminosa na frente de uma oficina no bairro Olinda, próximo à estação de trem, em Nilópolis
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