Condenado pelo feminicídio de policial militar, Michel José da Silva foi preso em Santa Cruz - Reprodução de vídeo

Condenado pelo feminicídio de policial militar, Michel José da Silva foi preso em Santa CruzReprodução de vídeo

Publicado 28/08/2026 14:52

Rio - A Polícia Civil prendeu , nesta quinta-feira (27), Michel José da Silva, condenado pelo feminicídio de uma policial militar da reserva em abril de 2020. A ação ocorreu durante a Operação Captura, realizada em Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio.

Agentes da 9ª DP (Catete) localizaram o homem na Rua Horto Florestal, altura do número 266, após trabalhos de inteligência e monitoramento. Contra ele os policiais cumpriram um mandado de prisão condenatória por feminicídio, que é o assassinato de uma mulher cometido devido violência de gênero. A pena de Michel é de nove anos de reclusão, em regime fechado.

De acordo com as investigações, o crime aconteceu no dia 20 de abril de 2020, quando a vítima foi até a residência do homem, em Santa Cruz, para tratar de valores relacionados a um veículo adquirido durante o relacionamento anterior.

Depois do encontro, ele teria levado a policial, utilizando o próprio veículo dela, um Renault Clio preto, para um local não identificado, onde teria cometido o homicídio. Posteriormente, teria utilizado o mesmo veículo para transportar e ocultar o corpo.

As diligências contaram, entre outros elementos, com o registro de excesso de velocidade do veículo na RJ-099 - Rodovia Prefeito Abeilard Goulart de Souza, mais conhecida como Reta de Piranema -, no mesmo dia dos fatos. A via conecta os municípios Itaguaí e Seropédica, na Baixada Fluminense. A análise técnica da imagem e os reconhecimentos realizados contribuíram para a confirmação da autoria.

O DIA tenta localizar a defesa de Michel. O espaço segue aberto para eventual manifestação.