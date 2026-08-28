Turista perdeu R$ 500 após abordagem de cambista no acesso ao Cristo Divulgação PCRJ
Coordenada pela Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (Deat), a operação reuniu 25 policiais e ocorreu após uma série de denúncias sobre abordagens a visitantes. Segundo a investigação, os suspeitos ofereciam ingressos, transporte e acompanhamento turístico sem autorização e, em alguns casos, ameaçavam quem recusasse os serviços ou questionasse os preços.
Um levantamento da Deat identificou registros de cambismo, exercício ilegal de profissão ou atividade, e outras irregularidades nos acessos ao Cristo, nas Paineiras e no Cosme Velho.
Entre os casos apurados, está o de um turista que perdeu R$ 500 após ser abordado por um cambista no Cosme Velho. O homem teria prometido fornecer ingresso e transporte ao visitante.
A polícia também registrou denúncias contra pessoas que se apresentam como guias turísticos sem autorização e guardadores de veículos que realizam cobranças irregulares pelo estacionamento em vias públicas.
A Polícia Civil orienta o visitante a adquirir ingressos e serviços apenas em pontos oficiais e a não realizar pagamentos a intermediários que abordam turistas nos acessos ao monumento.
Situações de ameaça, cobrança abusiva ou oferta irregular de serviços devem ser comunicadas aos agentes de segurança.
O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), responsável pela gestão do Parque Nacional da Tijuca, onde fica o Cristo Redentor, informou que “o combate à prática da venda ilegal de ingressos por meio de cambistas é de competência dos órgãos de segurança pública, como a Guarda Municipal, a Polícia Militar e a Polícia Civil do Rio de Janeiro”.
O órgão ambiental afirmou ainda que “colabora com as forças de segurança fornecendo todos os dados e informações necessários que possam auxiliar as operações de combate e de inteligência”.
Paralelamente, novas medidas estão sendo avaliadas e testadas para ampliar o controle sobre a comercialização dos ingressos, prevenir irregularidades e contribuir para uma experiência de visitação mais segura e organizada".
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