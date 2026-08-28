Equipes da Arteris Fluminense atenderam a ocorrênciaReprodução/Rede Social
Segundo a Arteris Fluminense, concessionária que administra a via, equipes foram acionadas para a ocorrência no sentido Niterói. A vitima morreu ainda no local.
"A concessionária ressalta que a guarda e a contenção de animais domésticos e de criação é de responsabilidade dos proprietários dos terrenos lindeiros, e que a presença de animais na pista representa grave risco à segurança. A empresa reforça ainda que o abandono de animais configura crime previsto na Lei Federal nº 9.605/1998", afirmou em nota.
De acordo com a PRF, a perícia foi realizada por agentes da 72ªDP (São Gonçalo). Todas as faixas da via já estão liberadas para o tráfego.
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