Alberto Pereira da Silva foi encontrado na Freguesia - Reprodução

Alberto Pereira da Silva foi encontrado na FreguesiaReprodução

Publicado 28/08/2026 10:11

Rio - Um homem, que estava com um mandado de prisão pelo crime de homicídio, foi preso durante uma operação conjunta entre as polícias Civil do Rio e de São Paulo, na manhã desta sexta-feira (28), na Zona Sudoeste.

Equipes do Departamento Geral de Homicídios e Proteção à Pessoa (DGHPP) e da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) apoiaram policiais de São Paulo durante buscas por Alberto Pereira da Silva, de 28 anos. Ele tinha um mandado de prisão temporária em aberto, expedido pela 3ª Vara do Júri do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP).

Os agentes procuraram na Cidade de Deus, mas somente o encontraram próximo à Rua Quintanilha, na Freguesia.

Alberto é investigado por envolvimento em um homicídio, ocorrido em maio de 2025, na comunidade de Heliópolis, na Zona Sul de São Paulo. De acordo com o apurado, ele seria o mentor e um dos autores da execução de Rondinele Lima de Sousa. A vítima teria sido submetida ao "tribunal do tráfico" antes de ser assassinada. O crime teria sido motivado por vingança pela morte de outro homem, que aconteceu em janeiro de 2025, no Ceará.

As diligências apontaram que a morte teria ocorrido sem autorização de lideranças do Primeiro Comando da Capital (PCC). Temendo represálias após a repercussão do crime, o investigado deixou São Paulo e passou a se esconder no Rio.



A reportagem ainda não localizou a defesa do suspeito. O espaço está aberto para manifestação.

Segundo dia de ação na CDD

A Cidade de Deus recebeu, pelo segundo dia seguido, uma ação das forças de segurança estaduais. Nesta quinta-feira (27), equipes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) atuaram no local depois de uma madrugada de tensão.

Vídeos que circularam nas redes sociais mostraram blindados na região. De acordo com relatos, as equipes patrulham a localidade conhecida como Karatê, desde às 2h. Durante a ação, houve registro de lixeiras em chamas em diferentes vias, uma forma de atrapalhar a atuação dos policiais.

Na Estrada Marechal Miguel Salazar Mendes de Moraes, motoristas de ônibus tiveram que fazer a manobra e retornar na contramão devido a um bloqueio.

Durante a manhã, o Bope realizou uma operação na região. Dois suspeitos foram presos. Os agentes ainda apreenderam uma pistola, grande quantidade de drogas, materiais usados para endolação, celulares e um rádio comunicador.