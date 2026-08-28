Alberto Pereira da Silva foi encontrado na FreguesiaReprodução
Polícia prende suspeito de homicídio em ação conjunta na Zona Sudoeste
Alberto Pereira da Silva, de 28 anos, estava com um mandado de prisão temporária expedido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo
Justiça autoriza estado a assumir clube e pousada usados pelo CV
Imóveis foram alvo de operação policial no início do mês
Homem é preso por tentativa de feminicídio no Centro do Rio
Willian da Silva Ribeiro Filho foi localizado por agentes do Segurança Presente; vítima recebeu atendimento no Hospital Souza Aguiar
Paes e Ruas prometem zerar IPVA de motos de até 180 cilindradas
O candidato do PL conversou com motoboys no Maracanã; já o representante do PSD cumpriu agenda em Araruama
Corpo é encontrado após incêndio em São Cristóvão
Vítima estava dentro de imóvel atingido pelas chamas na quarta-feira; duas pessoas já haviam sido localizadas sem vida
Reitor da UFF é anunciado como novo secretário de Ciência e Tecnologia
Antonio Claudio Lucas da Nóbrega assumirá a pasta, que será recriada em setembro após reestruturação articulada pelo governo estadual
Justiça condena homem por tentar matar ex-mulher atropelada em Maricá
Ana Patrícia Araújo ficou com sequelas graves e passou a usar cadeira de rodas
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