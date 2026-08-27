Tradicional romaria ao Santuário Nacional de Aparecida acontece neste sábado (29) - Divulgação

Tradicional romaria ao Santuário Nacional de Aparecida acontece neste sábado (29)Divulgação

Publicado 27/08/2026 17:06

Rio - Neste sábado (29), a Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro realizará a 126ª Romaria Arquidiocesana ao Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, em Aparecida, São Paulo. Neste ano, o tema da peregrinação será “Com Maria, missionários da paz e da unidade!”. O momento de oração, comunhão e unidade reunirá fiéis, sacerdotes, diáconos, religiosos e religiosas junto à Casa da Mãe.

Segundo a Arquidiocese, neste ano, 299 paróquias participarão da romaria. A peregrinação terá início nesta sexta-feira (28) e cada igreja tem seu horário de partida. A expectativa é de 50 mil pessoas saindo do Rio de Janeiro.

“A Romaria Anual da Arquidiocese do Rio de Janeiro é uma ocasião de unidade de toda a Arquidiocese. Nós saímos daqui do Rio de Janeiro para irmos até a Casa da Mãe, para agradecer a Deus pelos passos dados e para podermos estar juntos. É um momento de comunhão, de unidade, em que pedimos para que possamos viver ainda mais a nossa missionariedade. Que Maria seja inspiradora das nossas missões. Maria é missionária e, ao mesmo tempo, nós, dando esse passo da romaria, voltamos reabastecidos para continuar a nossa missão na grande metrópole”, celebra o Cardeal Orani João Tempesta, arcebispo do Rio.

Em São Paulo, a programação terá início às 7h, com a Oração do Rosário, na Tribuna Bento XVI. Às 9h, será celebrada a Santa Missa “O Rio Celebra”, presidida pelo Cardeal Orani João Tempesta. Às 10h, os peregrinos se concentrarão no Átrio da Basílica (Asa Norte) para o início da Procissão até o Morro do Cruzeiro, onde será realizada a Via-Sacra.

A tradição da romaria Arquidiocesana começou em 16 de dezembro de 1900, quando teve início essa manifestação de devoção a Nossa Senhora Aparecida, na época, sob a liderança de Dom Joaquim Arcoverde, então arcebispo do Rio.

A edição deste ano também é uma comemoração aos 95 anos da proclamação de Nossa Senhora Aparecida como padroeira do Brasil, em 31 de maio de 1931. A peregrinação é uma expressão da fé e da comunhão do povo carioca, que se dirige ao Santuário Nacional para agradecer a Deus pelos passos dados e renovar sua missão evangelizadora.

