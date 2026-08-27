Tradicional romaria ao Santuário Nacional de Aparecida acontece neste sábado (29)Divulgação
Arquidiocese do Rio realiza tradicional romaria a Aparecida
Cerca de 50 mil fiéis devem participar da peregrinação que tem 'Com Maria, missionários da paz e da unidade!' como tema
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