Caiado foi internado na manhã desta quinta-feira por suspeita de uma faringite agudaLula Marques / Agência Brasil
Ronaldo Caiado é diagnosticado com pneumonia
Candidato do PSD à Presidência permanece internado em SP e tem estado de saúde estável, segundo o último boletim médico
Datafoha: Lula tem 46% no segundo turno contra 44% de Flávio Bolsonaro
Candidatos mantém empate técnico na 1ª etapa, repetindo o mesmo placar da semana anterior
Mendonça rebate Moraes e nega liberação seletiva de dados do caso Master
Relator afirma que 'todas as peças efetivamente disponíveis foram devidamente publicizadas'
STF retoma julgamento da Lei da Ficha Limpa com voto de Gilmar Mendes
Ministro do STF escolheu pela validade das alterações feitas pelo Congresso Nacional nas eleições deste ano
Moraes pede que caso Master apure atos da PF a mando de Mendonça
Ministro quer unificar análise de condutas no caso Master e acusa colega de quebra de imparcialidade e direcionamento da Polícia Federal
Grupo de Vorcaro tinha informações do MPF, da PF e até da Interpol
De acordo com as investigações divulgadas pelo STF, banqueiro pagava R$ 1 milhão por mês para manter um grupo de estrutura paralela
Probabilidade do El Niño ser muito forte passa de 90%
Projeção aponta que há a probabilidade de 75% do fenômeno climático ser o mais forte registrado desde 1950
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