Após o suicídio da menina que deu nome à operação, a ANPD determinou a suspensão das transmissões ao vivo no Discord - Juca Varella / Agência Brasil

Após o suicídio da menina que deu nome à operação, a ANPD determinou a suspensão das transmissões ao vivo no DiscordJuca Varella / Agência Brasil

Publicado 15/09/2026 17:47

Segundo as investigações, parte dos adolescentes atuava no recrutamento e na chantagem de vítimas vulneráveis, em uma prática conhecida como "escravidão digital". O termo é usado para descrever situações de coerção e controle no ambiente virtual, nas quais as vítimas são induzidas a ameaças, pressões, automutilações e até suicídios.A operação foi deflagrada pela Polícia Civil de Mato Grosso do Sul (PCMS), com apoio e coordenação do MJSP, por meio do Laboratório de Operações Cibernéticas (Ciberlab), da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp). Também participaram equipes das polícias civis da Bahia, do Distrito Federal, do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro e de São Paulo, onde foram realizadas as apreensões."A 2ª fase da Operação Lívia demonstra que a atuação integrada das forças de segurança é fundamental para enfrentar estruturas criminosas que se valem do ambiente digital para explorar a vulnerabilidade de crianças e adolescentes", afirmou a delegada da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, Anne Karine.Segundo o MJSP, a operação também busca identificar outras crianças e adolescentes que possam estar sendo vítimas de chantagem, coerção, "escravidão digital" ou indução à prática de violência e automutilação. Os casos identificados deverão ser encaminhados à rede de proteção.O ministério também reforçou a necessidade de pais e responsáveis acompanharem a atividade de crianças e adolescentes no ambiente digital, especialmente em grupos fechados de aplicativos de mensagens, fóruns e comunidades virtuais. Além de se atentarem a mudanças de comportamento que possam indicar situações de risco também devem ser observadas.Após o suicídio da menina que deu nome à operação, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) determinou a suspensão das transmissões ao vivo no Discord. Em seguida, a plataforma afirmou que a medida da ANPD foi adotada após um "caso devastador envolvendo a morte de uma adolescente", relacionado a uma "campanha coordenada de violência extrema conduzida em múltiplas plataformas".O Discord também afirmou que trabalha todos os dias para manter esses indivíduos fora da plataforma e para tornar a sua plataforma mais segura para os adolescentes. "Temos colaborado e continuamos colaborando com as autoridades policiais neste caso", afirmou a empresa em carta divulgada.Além disso, a plataforma disse que trabalha para restabelecer os recursos suspensos "o mais rápido possível". Segundo a empresa, a plataforma é utilizada no Brasil por gamers, desenvolvedores, pequenas empresas e outras comunidades.Em nota desta terça-feira, o Discord afirmou que mantém sistemas de segurança para identificar e remover conteúdos que violem suas políticas e prevenir exploração sexual e aliciamento. A empresa disse também trabalhar com outras plataformas e organizações para reforçar a segurança online. Segundo a companhia, usuários devem ter pelo menos 13 anos e a Central da Família oferece ferramentas de supervisão para responsáveis.