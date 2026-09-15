Márcio Santos não resistiu à luta contra um câncer - TV Integração/Divulgação

Márcio Santos não resistiu à luta contra um câncerTV Integração/Divulgação

Publicado 15/09/2026 19:50 | Atualizado 15/09/2026 22:04

Márcio Santos, apresentador do "MG Rural" na TV Integração, afiliada da TV Globo na capital mineira, morreu nesta terça-feira (15) aos 55 anos. O jornalista enfrentava um tratamento contra o câncer há cerca de três anos e estava afastado da emissora. Ele deixa a mulher e as duas filhas.

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"'Eu acredito que quanto mais você pratica a gratidão, mais coisas boas surgem'. Lembraremos do nosso amigo Márcio Santos sempre assim, vendo positividade mesmo em tempos difíceis. Toda a força para seus amigos e familiares nesse momento", escreveu o perfil da emissora na legenda de vídeo nas redes sociais.

Márcio Santos iniciou a trajetória profissional na década de 1980, na Rádio Caratinga 94 FM. O jornalista também atuou como narrador e comentarista esportivo na TV Sistec.

"A TV Sistec e a Rádio Caratinga manifestam solidariedade aos familiares, amigos, colegas de profissão e a todos que tiveram a oportunidade de conhecer e conviver com Márcio Santos. Neste momento de dor, ficam as lembranças de sua trajetória, seu trabalho e sua contribuição para a comunicação. Nossos sentimentos aos familiares e amigos".

O profissional fez parte da equipe de jornalismo da TV Integração por 15 anos, período em que se tornou uma das figuras mais queridas e respeitadas da comunicação na Zona da Mata mineira, onde criou uma forte conexão com o público do campo. Ele teve passagens nas afiliadas da TV Globo nos municípios de Governador Valadares e em Juiz de Fora.

Fernanda Lília, gerente de jornalismo da TV Integração, contou ao portal G1 sobre como era o ambiente de trabalho ao lado do âncora do "MG Rural". "O Márcio sempre tinha uma frase de efeito, uma poesia, uma música. É esse o amigo que vai fazer muita falta na redação. É esse o Márcio que tinha um cuidado enorme para falar com o homem do campo, escolhendo cada palavra com carinho para ir ao ar aos domingos. Esse é o Márcio que está dentro do nosso coração. O Márcio que amava Minas Gerais, que amava o trabalho e acima de tudo a família", relatou.