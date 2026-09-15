Márcio Santos não resistiu à luta contra um câncerTV Integração/Divulgação
Apresentador de afiliada da TV Globo morre aos 55 anos
Márcio Santos comandava o 'MG Rural' e tratava um câncer há aproximadamente três anos
Lula defende tempo de mandato e critérios de seleção de ministros do STF
Presidente da República disse que Fachin tem a 'faca e o queijo na mão' para revelar o envolvimento de ministros da Corte com o Master
Rogério Marinho: Sessão do STF foi para permitir novos vazamentos
Coordenador de campanha de Flávio Bolsonaro (PL) criticou o adiamento da decisão do Supremo Tribunal Federal
STF provocou mal-estar cívico na população, diz Cármen Lúcia
Ministra afirmou que houve uma espetacularização do caso além de estar em 'profunda consternação e tristeza'
Candidatos de direita falam em 'pizza' após pedido de vista de Dino
Renan Santos (Missão), Guto Zacarias (MBL) e Nikolas Ferreira (PL) se manifestaram sobre a sessão plenária extraordinária do STF
Apresentador de afiliada da TV Globo morre aos 55 anos
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Caiado: Acredito que STF vai abrir investigação contra Moraes
Sessão que avaliava supostas mensagens entre magistrado e Vorcaro foi adiada devido a pedido de vista por parte do ministro Flávio Dino
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